Carlos Cuerpo encaja las críticas por el nombramiento de Escrivá y asegura que se mantiene el "equilibrio de género"

El PSOE ya ha elegido nuevo gobernador para el Banco de España: el exministro José Luis Escrivá, que ocupará el cargo que dejó Pablo Hernández de Cos a comienzos de junio, cuando cumplió su mandato de 6 años.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que su partido encaja las críticas al respecto del nombramiento de Escrivá, pero insiste en su defensa: "creemos que José Luis Escrivá es el candidato idóneo para estar al frente del Banco de España durante los próximos seis años".

El gobierno buscaba una "renovación conjunta" del Banco de España con el PP

Desde junio, cuando cesó el anterior gobernador del Banco de España, el gobierno asegura que ha estado en "un proceso de mano tendida" al principal partido de la oposición para ser capaces de llegar a una renovación conjunta del Banco de España; la dupla del gobernador y la subgobernadora.

El PSOE pretendía que el PP contribuyera a la renovación con la elección del sustituto o sustituta de la actual subgobernadora, Margarita Delgado, pero el nombre de Escrivá como gobernador era una línea roja.

Por su parte, el PP ya ha adelantado que no va a participar más en la negociación. En el caso de que propusieran a un ministro del gobierno de Mariano Rajoy, Cuerpo asegura que, aunque esa situación no se ha producido, "para nosotros no es una línea roja el hecho de que haya tenido algún cargo político o de representación en el gobierno".

Mantener el equilibrio de género en la cúpula del Banco de España

La polémica también ha girado en torno a la elección de otro hombre en un puesto de poder y responsabilidad como es estar al frente del Banco de España, en lugar de una mujer.

El ministro Cuerpo justifica esta decisión asegurando que desde el gobierno pretenden "mantener el equilibrio de género" en la cúpula del Banco de España y, por ello, "procederemos a renovar el puesto de subgobernador mediante el nombramiento de una mujer".

Defiende la financiación autonómica por la eficiencia económica

Al respecto del sistema de financiación autonómica de Cataluña, Carlos Cuerpo lo defiende desde el punto de vista de la eficiencia económica. En este sentido, insiste en que el impacto que podría tener la separación de la recaudación en diferentes administraciones sería nulo.

"Creo que hay soluciones de sobra como para que eso no suponga ningún impedimento ni aspecto negativo", dice el ministro hablando de las herramientas tecnológicas que permiten la cohesión de la información que provee cada comunidad autónoma.

Asimismo, opina que este sistema de financiación sería "viable" en otras comunidades como la andaluza, pues aparece en su estatuto de autonomía.

De todas formas, "tenemos que dar esa seguridad, esa certeza, de igualdad de provisión de los servicios públicos independientemente del lugar o del territorio en el que se sitúe cada ciudadano", insiste sobre el principio de solidaridad, uno de los "elementos esenciales" del acuerdo.