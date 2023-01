Íñigo de la Serna expresa su asombro por cómo el Gobierno ha utilizado el polémico protocolo en Castilla y León: "No hay caso"

Además del fichaje para la portavocía de campaña de Borja Sémper, el Partido Popular ha rescatado para este año de campañas electorales al que fue ministro de Fomento con Mariano Rajoy, Íñigo de la Serna.

Entiende el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estos son los dos nombres que necesita para encarar la campaña que se avecina, primero de cara a las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo y luego para las generales que serán previsiblemente en el mes de diciembre.

Vuelta a la política para frenar las concesiones al independentismo

De la Serna reconoce que una de las cosas que le empujó a responder afirmativamente a la propuesta que le hacía el líder de su partido y volver a primera línea de la política fue el asunto independentista.

"Pertenecí a un gobierno que tuvo que poner en marcha el artículo 155 de la Constitución", dice, sobre algo que hicieron por "responsabilidad" y "deber". El coordinador del PP insiste en que si los independentistas han dejado de lado su proyecto es porque entendieron la contundencia y firmeza del Estado en la defensa de los intereses de España: "no es el diálogo lo que ha llevado a no dar ese paso, sino las consecuencias de la aplicación del artículo 155".

Fue entonces cuando tomó la decisión de volver al PP; "cuando uno desde fuera de la política, con tristeza, ve que se hacen unas modificaciones legales con la búsqueda de unos determinados votos que al final hacen que aquello pudiera salir gratis, se da cuenta de que algo tiene que cambiar en el país", explica.

Mensaje claro de cara a las elecciones: "que gobierne la lista más votada"

En relación a los futuros pactos de gobierno, De la Serna asegura que la estrategia del PP de cara a las próximas elecciones es ganar y permitir "que gobierne la lista más votada". Con esto, lanza un mensaje de advertencia a Vox: "el que no va a gobernar es el segundo, aunque sea Vox".

Por ello, pide que haga lo mismo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para evitar que la extrema izquierda llegue al gobierno. Así, en caso de que la lista más votada sea el Partido Popular, Sáchez apoye a Feijóo. De esta forma, ambos partidos podrían llegar a amplios consensos alejándose de los extremismos.

"No hay caso, no existe protocolo"

Sobre el polémico protocolo impulsado por Vox en Castilla y León para las mujeres embarazadas, De la Serna señala que el PSOE quiere utilizar este debate "absurdo" para desviar el foco mediático.

"Si no hay caso, si no existe protocolo, a santo de qué el Gobierno de España no tiene otra cosa más importante que hacer que mandar un requerimiento a una administración por si acaso hace algo, cuando su presidente ha dicho con contundencia que ese algo no existe", explica.