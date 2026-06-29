La Asociación Española Contra el Cáncer reivindica la importancia de la información veraz: "La desinformación sobre el cáncer mata"

Carlos Alsina ha entrevistado este lunes a Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer, con motivo de la alianza entre el Grupo Atresmedia y la entidad, de la que ha nacido la campaña 'Contra el cáncer CON TODO'. La iniciativa busca crear una plataforma de información para concienciar sobre esta enfermedad y movilizar a la sociedad en la lucha contra ella.

Una enfermedad que, como ha recordado Reyes, no solo afecta a quien la padece, sino también a todo su entorno. Cada día se diagnostican en España 730 nuevos casos de cáncer, lo que supone alrededor de 267.000 al año.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer ha explicado que esta alianza supone "un hito sin precedentes en el ámbito informativo". Ha señalado que el cáncer es un tema que no siempre resulta fácil de abordar en los medios de comunicación, mientras que en las redes sociales está muy presente, aunque muchas veces acompañado de desinformación y noticias falsas. "Esta alianza va para formar e informar a la población y dar a conocer los servicios que damos gratuitamente desde la asociación", ha afirmado.

El cáncer no es noticia

A su juicio, uno de los principales retos es que "el cáncer no es noticia", pese a que "una de cada dos personas lo va a tener" a lo largo de su vida y a que constituye la primera causa de muerte en España. También ha reconocido que el cáncer es un asunto incómodo para gran parte de la sociedad. "Si no te toca la gente prefiere obviarlo", ha explicado, lamentando que muchas veces solo ocupe espacio en la actualidad por circunstancias muy concretas.

Reyes se ha mostrado especialmente contundente al advertir de que "la desinformación en el cáncer mata". Por ello, ha insistido en la necesidad de que la población disponga de información rigurosa y fiable sobre la enfermedad, así como de promover hábitos de vida saludables.

Asimismo, ha subrayado que "la investigación y el diagnóstico temprano están salvando vidas" y ha recordado que el objetivo de la asociación es que siete de cada diez personas diagnosticadas de cáncer sobrevivan en 2030.

La investigación y el diagnóstico temprano están salvando vidas

Durante la conversación, Carlos Alsina ha explicado que, desde su experiencia como comunicador, uno de los mayores desafíos a la hora de informar sobre avances contra el cáncer es evitar generar falsas expectativas entre quienes padecen la enfermedad. A ese respecto, Reyes ha asegurado que existe "un cuidado exquisito en cómo damos nuestras noticias", ya que muchas investigaciones anuncian resultados que pueden tardar diez o quince años en trasladarse a la práctica clínica.

El experto ha defendido que "es importante que se desmitifique y se vulgarice el cáncer como algo más en nuestra vida" y ha insistido en que "las buenas noticias son buenas noticias, pero cuando ocurran de verdad".

El presidente de la asociación ha reivindicado también la importancia de "la formación y la información", especialmente para los pacientes. "La investigación y los cribados salvan vidas", ha afirmado. Además, ha advertido de que, aunque la supervivencia continúa aumentando, también lo están haciendo los diagnósticos en personas menores de 50 años. "Una de cada dos personas de este país va a tener cáncer", ha recordado.

Una de cada dos personas de este país va a tener cáncer

Pese a ello, ha querido lanzar un mensaje de esperanza al definir el cáncer como "un problema que tiene solución en muchísimos casos".

El efecto más allá de la enfermedad

Por último, Reyes ha reivindicado el trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer, que desarrolla su labor gracias a sus 800.000 socios, 38.000 voluntarios y proyectos como esta nueva campaña. También ha puesto el foco en la dimensión humana de la enfermedad: "No solamente hay que curar sino también cuidar".

En ese sentido, ha lamentado que, desde el momento del diagnóstico, la persona pase a convertirse en paciente y, posteriormente, en una historia clínica. "En ese viaje se pierde toda una serie de aspectos humanos que hay que cuidar", ha concluido.

Con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer

Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer