Durante la entrevista con Carlos Alsina, Alonso explica que entre sus planes de futuro estaba "presentarme a la listas del Congreso" y reconoce que con su nuevo cargo en el PP vasco "la situación es más compleja", de modo que deja abierta la posibilidad de presentarse como candidato del Partido Popular a lehendakari.

Alfonso Alonso valora los últimos días de Arantza Quiroga como líder del País Vasco. En su opinión, la moción que presentó Quiroga "daba lugar a equívocos", ya que "faltaba un ingrediente muy claro que era condenar a ETA".

Sobre la noticia que publica el diario de La Razón, que dice que Rajoy ha pedido a sus ministros que no haya más desahogos como el de Montoro, Alonso señala que "Rajoy no me ha dicho nada de eso y será porque no tenía que decírmelo". Además, se muestra partidario de "mantener en política el tipo y no desahogarse porque en este mundo la prudencia es importante". También cree que "estas discusiones entre ministros distraen de lo principal que es el papel del gobierno de sacar todo adelante".

Además, valora la incorporación de Irene Lozano al PSOE, después de estar cuatro años en UPyD. Señala que "me parece sorprendente" y considera que "hace falta habilidad dialéctica para defender algo que ha venido criticando con tanta insistencia en estos cuatro años" y señala que "el PP no va a necesitar muchos fichajes porque tenemos una buena cantera".