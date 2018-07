Albert Rivera: "No sería serio evitar un debate entre candidatos presidenciables"

De ese posible debate, para Rivera "lo importante sería el formato, ya que puede ser a cuatro caras o a dos en dividiéndolo en varios días", pero sí que resalta la importancia de "debatir y confrontar programas e ideas todos los partidos sin insultarnos".

Durante la entrevista con Carlos Alsina , explica cómo vivió la recepción de los Reyes en el Palacio Real. Asegura que "salí con los pies en suelo, que es lo que me han enseñado mis padres" y dice "estar agradecido por el trato recibido". No obstante, afirma que "lo importante es trabajar para ganar en las urnas el 20 de diciembre".

En la recepción del Día de la Fiesta Nacional, Rivera compartió unos minutos de conversación con Fernando Ónega en los que reconoce que le confesó sus "simpatías por el papel que hizo Adolfo Suárez en Esapaña". Además, afirma que "gente como Ónega son una muestra de que el centro político sigue vivo en España", algo para lo que dice llevan trabajando "mucho tiempo" con la esperanza de conseguir "ese espacio de centro que pueda tanto gobernar como estar en la oposición".

Sin embargo, comenta que no tuvo tiempo para hablar con Mariano Rajoy. Albert Rivera resta importancia a ese asunto y dice que no conversaron porque "no surgió". "Me hubiera gustado muchísimo saludar al presidente, pero durante en la recepción había más de 1.000 personas y estábamos en zonas distintas". De todos modos, recuerda que ya se ha reunido con Rajoy en La Moncloa y no cierra la puerta a "sentarme a dialogar con él en el futuro cuando sea necesario".

Además, sobre un posible futuro apoyo al PP para gobernar comenta que "la prioridad es derrotar a todos en las urnas" y a partir de ahí "competir y hacer buenos proyectos para España". Además, afirma que "sólo aspiro a que a partir de ahora en las política hay que hacer bien las cosas y que para gobernar no sea suficiente con que el rival lo haga mal".