Albares: "Todos los grupos deberían estar unidos en torno al Gobierno y a Europa, se necesita altura de miras"

José Manuel Albares atiende a Carlos Alsina en 'Más de uno' para hablar de la ruptura del alto el fuego en Gaza tras los nuevos bombardeos en Israel que han dejado más de 300 muertos. "Hay acusaciones mutuas, pero no encuentro las palabras para describir la situación. Tenemos que lamentar y rechazar esta nueva oleada de violencia, que golpea a la población civil. Esa no es la vía para la paz y tampoco para garantizar la seguridad y estabilidad en un pueblo de Oriente Medio. La vía es hacer permanente el alto el fuego, dar entrada a la ayuda humanitaria y que por fin haya Estado palestino para convivir en paz con Israel", ha dicho el ministro.

Albares también se ha referido a la guerra en Ucrania y asegura que "no se puede tolerar un incentivo a nuevas agresiones". "Una guerra injusta no puede terminar con una paz injusta, no es bueno para nadie en el mundo", ha afirmado, a lo que ha añadido que espera de la llamada entre Trump y Putin que el líder ruso "acepte la mano tendida por Zelenski y un alto el fuego sin condiciones".

"Ya llegan noticias de que piden demasiadas condiciones y demasiados peros. Esa llamada permitirá saber quién quiere la paz de verdad. Espero que podamos decir que Rusia también la paz", ha comentado sobre la llamada entre los dos mandatarios, para después insistir en que España estará "al lado de Ucrania" por ser "lo justo y el interés de todos los europeos".

El aumento del gasto en Defensa

Sobre el aumento del gasto en Defensa, Albares considera que es "momento de unidad" y que no se trata de "una decisión del Gobierno o del programa del PSOE", sino de "decisiones conjuntas de los europeos para garantizar los proyectos de vida de los españoles por circunstancias que vienen impuestas desde fuera". Así, cree que todos los grupos políticos de la oposición "deberían estar unidos en torno al Gobierno y a Europa" y que "se necesita altura de miras".

El ministro ha señalado que no es momento "para hacer oposición" y afirma que Sánchez explicó "perfectamente" a Feijóo cuál era la situación en su encuentro en Moncloa. "El PP tiene ventaja además sobre otros partidos, que pertenece a una familia política que se sienta muchos gobiernos del Consejo Europeo", ha comentado, al mismo tiempo que ha insistido en que si al líder del PP "le parece muy difícil o considera que no está en su cultura política buscar la unidad con el Gobierno, que diga que va a buscar esa unidad con su familia política o con la presidenta de la Comisión".

"Feijóo sabe perfectamente la situación en estos momentos. Esto va mucho más allá de Defensa. Es un momento en el que no hace falta explicarlo mucho, salta a la vista, y es un momento de unidad de las fuerzas políticas", ha subrayado Albares.

Además, Albares se ha remitido a que "martes a martes" se "verifica la solidez del Gobierno": "Hoy vamos a iniciar un Consejo y seguro que vamos a adoptar leyes y decisiones para que progresen los españoles. No sé lo que hará Sumar en el Congreso, puedo decir cómo funciona la coalición. Martes a martes mostramos la cohesión, queremos el bienestar de los españoles".

Si espera un 'no' en el Congreso a la propuesta del aumento del gasto en Defensa, asegura que no le gusta hablar de "política ficción" y que el Ejecutivo "no tiene problema en acudir al Parlamento", aunque no tiene respuesta para que todavía no haya proyecto de Presupuestos: "Yo no soy ministro de Hacienda. La ministra de Hacienda trabaja con ahínco en los Presupuestos".