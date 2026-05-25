Alsina reivindica la función de la radio: "No estamos para tumbar gobiernos ni para ayudar a que llegue quien no ha sido capaz por su propio pie"

Carlos Alsina ha hablado de la "actitud crítica" en la radio. En un monólogo en el que ha explicado a los oyentes de Onda Cero los cambios que tendrán lugar a partir de la próxima temporada, el director de Más de uno ha dejado claro que la función de la radio no consiste en influir a la hora de poner o quitar gobiernos.

"No estamos ni para tumbar gobiernos como sea, ni para diluir o justificar o maquillar los desmanes, los atropellos, las mentiras y las incoherencias de quien gobierna. Pero tampoco para ayudar a que llegue al Gobierno quién no ha sido capaz de conseguirlo por su propio pie", ha afirmado Alsina, que ha ironizado con todo lo que ha leído este fin de semana, a raíz de conocerse los cambios en Más de uno: "La mayoría perfectamente desacertadas, pero agradezco mucho a quienes han publicado. Es que he descubierto un montón de cosas sobre mí mismo que no tenía yo ni idea".

Crítica a "quienes todo lo ven a través del cristal de la política"

Así, Alsina bromea sobre "quienes todo lo ven a través del cristal de la política". "Qué gente más aburrida", sostiene el presentador, que defiende que no hay ninguna "razón oculta" dentro de este cambio y apunta a lo que sucede desde hace un tiempo a los que presentan programas de radio: "Se nos pretende constreñir o reducir a una posición política y a la cadenas de radio les pasa exactamente lo mismo. En otros tiempos, de los presentadores de programas de radio se comentaban muchas más cosas y yo creo que mucho más interesantes. Se comentaba cómo conduce uno su programa o qué estilo comunicativo tiene, qué lenguaje utiliza, cómo está realizando sonoramente el programa...".

Destaca también Alsina que ahora "todo se reduce a cómo respiramos políticamente y a qué partido le gusta o le deja de gustar cada uno de los comunicadores": "Perdón por el desahogo, pero qué coñazo, qué coñazo. En ocasiones, veo conjuras políticas". Por ello, insiste en que la posición editorial de Más de uno es "poco celebrada por quienes esperan adhesiones inquebrantables".

"Tal como yo lo veo, quienes tenemos un micrófono estamos para contar lo que sucede tal como nosotros vemos o entendemos lo que sucede, sin ocultar que hay otras formas de ver lo que sucede", defiende Alsina, que asegura que cabe ser "críticos", aunque ser crítico "no significa estar siempre en contra, ni mucho menos significa estar siempre en contra del mismo". "A mí, los críticos de cine que más me interesan son aquellos capaces de elogiar una película y denostar otra siendo del mismo director", zanja Alsina.

El vídeo completo del monólogo en el que Alsina explica su decisión