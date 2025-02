"Funambulista, Sabina y el deseo sin filtros: El arte de seducir con música"

Cada semana, en LOVIN' YOU, comenzamos el programa con un ritual que ya es tradición: abrir la caja de los lunes. Pero no es una caja cualquiera… Aquí no encontrarás objetos olvidados ni cartas de amor sin enviar. Esta es la caja donde guardamos las preguntas incómodas, las confesiones inesperadas y esos temas que nadie se atreve a sacar en una conversación… hasta ahora.

¿Qué hay dentro esta semana?

Un secreto que Funambulista nunca ha contado en una entrevista… ¿Qué canción casi acaba en la voz de Ricky Martin?

La revolución sexual masculina con Patricia López: descubre cómo la tecnología está cambiando las reglas del juego en la intimidad masculina.

Las verdades incómodas de la educación sexual con Almudena M. Ferrer: ¿Qué pasa cuando dejamos que el porno eduque a las nuevas generaciones?

Juguetes eróticos y placer sin prejuicios con Óscar Ferrani: ¿Qué hay de nuevo en el mundo del deseo?

Las claves de la seducción auténtica con Luis Tejedor: cómo ser magnético sin perder la naturalidad.

Cada lunes, en LOVIN' YOU, destapamos verdades, rompemos tabúes y ponemos sobre la mesa las preguntas que nadie se atreve a hacer… Pero que todos necesitamos escuchar.

¿Te atreves a abrir la caja con nosotros?

¿Te imaginas qué pasaría si Joaquín Sabina, la seducción y la revolución sexual masculina coincidieran en una sola conversación?

Esta semana, en #LovinYouRadio, te traemos un episodio cargado de emociones, confesiones y secretos que no te puedes perder.

Nuestro invitado especial, Diego Cantero, alma y corazón de Funambulista, nos lleva por un viaje íntimo a través de las historias detrás de sus canciones. Desde sus inicios con apenas 18 años, hasta escribir himnos que han tocado el alma de miles, Funambulista nos habla de los miedos, las decisiones que cambian carreras, y de esa canción que casi termina en manos de... ¡Ricky Martin!

Pero eso no es todo:

Patricia López, fundadora de MYHIXEL, llega para romper tabúes sobre la salud sexual masculina con soluciones científicas, reales y sin efectos secundarios. ¿Te imaginas mejorar tu desempeño sin recurrir a la famosa pastilla azul? 💊 Aquí descubrirás cómo.

Luis Tejedor, psicólogo y sexólogo clínico, nos revela los secretos de la seducción natural. Su libro, El pequeño libro de la seducción, cambia las reglas del juego: autoconocimiento, autenticidad y esas "tres H" que revolucionarán tu forma de conectar con los demás.

¿Por qué deberías escuchar este episodio?

Descubre qué canción Funambulista nunca se atrevió a entregarle a Joaquín Sabina.

Aprende cómo la tecnología está revolucionando la salud sexual masculina.

Entiende los errores más comunes en la seducción y cómo evitarlos, según los expertos.

Momentos imperdibles:

El lado más íntimo de Funambulista: sus miedos, sus sueños y las canciones que nunca escuchaste.

La revolución de la salud sexual con Patricia López y la tecnología de última generación.

Las claves de la seducción natural con Luis Tejedor: conecta con autenticidad y transforma tu vida amorosa.