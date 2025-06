Cuando un político deja de hablar de política… y empieza a hablar de deseo.

¿Qué ocurre cuando un eurodiputado decide escribir sobre lo que se calla entre pasillos y sábanas? En Lovin’ You, Esteban González Pons aparca las banderas y los escaños para hablar de sexo, culpa, mentiras y esa mezcla de deseo y arrepentimiento que no entiende de ideologías. En su novela El libro de los pecados no hay consignas, hay pasiones. Y en esta entrevista, más que un político, habla un hombre que ha vivido... y escribe para no olvidarlo.

Sexo, poder y culpa: la confesión más íntima de Esteban González Pons.

¿Dónde se miente más: en la cama o en el Congreso? González Pons responde sin rodeos en una conversación que va mucho más allá de la política. Hablamos de adulterio, madurez, placeres inconfesables y esas decisiones que duelen más por lo que nunca llegamos a hacer. Un episodio para escuchar sin prejuicios y con auriculares bien puestos.

Además del testimonio de González Pons, el programa analiza cómo ha cambiado la manera en que deseamos: con la performer Miroslava Fernández, que convierte el cuerpo en acto político

“Jordi ENP”, el podcast que desmonta todo lo que creías sobre el porno… y el deseo.

¿Por qué millones de personas fantasean con alguien como El Niño Polla? El periodista Jordi Moltó lanza en Onda Cero el podcast “Jordi ENP”, una investigación tan afilada como incómoda sobre lo que nos excita hoy en día. ¿Estamos cansados de la perfección? ¿Nos pone lo improbable? ¿El porno nos representa más que el cine romántico?

En este episodio de Lovin’ You, analizamos el fenómeno viral que ha hecho temblar los cánones sexuales del porno… y del subconsciente colectivo. Una reflexión brutalmente honesta sobre morbo, cuerpos reales y cómo el algoritmo ha cambiado nuestra forma de follar, fantasear… y mirar.