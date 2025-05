Malena Gracia habla sin filtros en Lovin you: lo que le hicieron, lo que devolvió y lo que aún tiene por gritar

¿Qué pasa cuando una vedette que nunca pidió permiso para ser ella misma se sienta a hablar sin filtros? Malena Gracia llega a LOVIN' YOU y no deja títere con cabeza. Desde sus días en Playboy hasta los tacones que no dejaron de pisar fuerte en cada escenario, Malena se abre en canal con Nacho Arias para contarlo todo: lo que le hicieron, lo que devolvió y lo que aún tiene por gritar.

Y no está sola. Esta semana, Almudena M. Ferrer nos lleva de la mano por las dudas que nunca confesamos en la cama, pero que siempre nos rondan la cabeza. ¿Cómo pedir lo que realmente nos apetece sin sentirnos juzgados? Spoiler: no va de posturas, va de sinceridad.

Mientras tanto, Óscar Ferrani trae a la cabina un juguete erótico que promete revolucionar las noches, los días… y los secretos que guardamos bajo las sábanas. ¿Estamos usándolo bien? ¿O solo creemos que sabemos?

Y para rematar, Natalia Cano nos enseña a bailar en tacones, pero no cualquier baile. El Heels Dance no es solo una coreografía, es un acto de rebeldía, de amor propio y de reivindicación. Y ella, que ha convertido cada paso en un grito de libertad, nos invita a perder el equilibrio para encontrarlo de verdad.

Esta semana, LOVIN' YOU viene con más verdad, más risas y más piel que nunca. Porque si algo queda claro después de escuchar a Malena Gracia es que hay mujeres que nacen para que hablen de ellas… y otras que deciden hablar por sí mismas. ¿Y tú? ¿A cuál quieres escuchar?

