LOVIN' YOU CON UÑA Y CARNE

LOVIN’ YOU: Más que un programa, un viaje al límite de los sentidos.

La madrugada de los lunes al martes de 1:30 a 3:00, Nacho Arias lidera el delirio radiofónico que revoluciona tus noches en Onda Cero. 🎶 Esta vez, nos visitan los únicos, los inimitables: Uña y Carne. Flamenco, pop y rumbas que huelen a calle, a historias de verdad… 🔥 Carlos Salado y Antonio Clavería traen su sonido pegajoso, como una noche de verano donde el amor y la vida se cruzan sin pedir permiso. 💡 Pero aquí no solo se canta, también se aprende a amar(se). Vuelve nuestra sexóloga de cabecera, Almudena M. Ferrer, con secretos sobre el placer femenino que no encontrarás en ningún manual. Y para los que creen que el romanticismo murió, Óscar Ferrani, trovador de emociones, nos hace temblar con su sensual poesía. 💋 🛑 Aquí no se esquivan temas difíciles: educación sexual para personas con discapacidad intelectual, talleres de autoexploración y empoderamiento, y un sinfín de historias que harán que se te erice la piel. Todo, con un playlist de escándalo: Lesley Gore, Los Chunguitos, Neneh Cherry y más. 🎧 📲 Mándanos tu mensaje o pregunta al 628 22 22 23. No seas tímid@, esta noche es para dejar huella. 🚀 Encuentra el programa en directo o en diferido en Spotify, ondacero.es, y en todas tus plataformas favoritas. No lo sueñes… ¡vívelo! 🔥 #LovinYouRadio #NachoArias #UñaYCarne #FlamencoRumbaPop #OndaCero #SpotifyEspaña #AlmudenaMFerrer #OscarFerrani #EducacionSexual #PlacerFemenino #RadioConAlma #EscuchaYConecta #MusicaQueMarca #SensualidadEnLaNoche #AmorSinTabues #EmpoderamientoSexual #NocheEnVela

