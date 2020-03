El periodista de Antena 3 Noticias habla en La Rosa de los Vientos sobre el tratamiento que están dando los medios de comunicación al brote de coronavirus y sobre si son en parte responsables del histerismo de la gente. Matías Prats dice que él actúa desde la responsabilidad, aunque no sabría decir si todos los medios están haciendo lo mismo. No obstante, confía en el "buen hacer del periodista" porque "a fin de cuentas, si este se equivoca, pierde al público y la confianza".

Matías Prats repasa con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola los hitos más conmemorativos de su carrera periodística, entre los que se encuentra su famosa cobertura de los atentados del 11S en Nueva York.

"Yo no estaba guionizado. Nos sorprendió a todos y de qué manera. Fuimos de sorpresa en sorpresa. La calidad de la imagen y el relato visual eran tan perfectos que prácticamente lo que tenías que hacer era seguirlos sin desbocarte y tratar de explicar lo que era inexplicable", ha dicho.

Matías Prats recuerda cómo fueron sus pinitos como periodista, cuando su padre le dio una oportunidad con apenas 18 años en un programa deportivo de las tardes del domingo. Después llegó TVE y su primer informativo y más tarde Antena 3, donde lleva ya 30 años.

Es mítico el tono del presentador, que le caracteriza en todas y cada una de sus intervenciones informativas. Sobre esto, asegura que siempre intenta desdramatizar algunos minutos del informativo, aunque reconoce que no siempre se puede: "Tuvimos una época en la que no hubo ninguna posibilidad de comentar las noticias con afabilidad. El terrorismo tuvo una repercusión muy dolorosa para todos y ahí no había ninguna manera de edulcorar el contenido del informativo".

Respecto a las bromas y chistes que protagoniza en algunas ocasiones, asegura que eso es porque el humor vive con él desde su infancia y que procura tomarse la vida con humor: "Si todos le pusiéramos unas gotitas de humor a la vida, iría todo mucho mejor".

Considera que una de las motivaciones que le llevó a querer dedicarse al periodismo fue el asesinato del presidente de EEUU, J.F. Kennedy, en 1963. Recuerda llegar a su casa y ver a su madre frente al televisor llorando, y cómo después ella, él y su padre se sentaron a ver cómo se ampliaba la información: "Le pregunté a mi padre cómo iba a contar esta noticia y la respuesta que me dio me gustó tanto, así como la sensibilidad de mi familia, donde el periodismo vivía con mucha intensidad".

No obstante, y tirando nuevamente de humor, reconoce que no siempre quiso ser periodista: "Yo quería ser tenista". Asegura que se le daba relativamente bien cuando era joven que pensó que podría dedicarse a ello de manera profesional: "conseguía algún que otro mínimo éxito, pero los había magnificado y pensé que algún día podría vivir de ello".

