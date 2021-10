Encuentros con lo desconocido: El misterio del Pilar

Carlos Ollés presenta en 'La rosa de los vientos', 50 lugares mágicos de Aragón, un libro donde el autor recorre medio centenar de enclaves misteriosos de la Comunidad de Aragón. Iglesias erigidas a partir de piedras mágicas donde las leyendas, la tradición y las costumbres ancestrales permanecen vivas.

El pelo del Santo Cristo de los Milagros

Carlos ha explicado la leyenda del Santo Cristo de los Milagros, una imagen caracterizada por su larga melena que, al parecer, crece de forma milagrosa. Sin embargo, Ollés reconocía que toda explicación parece residir en el cambio de pelucas de la imagen.

El pilar donde se apareció la Virgen María

El escritor nos ha contado un relato de la tradición oral que sostiene que la Basílica del Pilar se construyó justamente a partir del pilar donde la Virgen María se apareció al apóstol Santiago el 2 de enero del año 40 después de Cristo. Una columna pétrea de jaspe cuyo diámetro ha cedido y se ha hundido cinco centímetros por los miles de besos que recibe al año. No obstante, ya hay quien reconoce que esta historia resulta bastante improbable debido a que, antes de la construcción de este templo barroco se construyó una iglesia románica y después otra mudéjar.

Las bombas del Pilar

El pilar acoge otro milagro difícil de explicar acaecido durante la Guerra Civil, periodo histórico en el que un avión republicano arrojó dos bombas contra el templo que, no obstante, no llegaron a estallar ni a ocasionar daños considerables, por volar los bombarderos a muy baja altura. A pesar de que también se dice las bombas se pusieron ahí a posteriori como una forma de propaganda franquista, no deja de ser curioso observar los boquetes bélicos en el interior de un templo de paz.

50 lugares mágicos de Aragón

Aunque la Basílica del Pilar encierra estos y otros misterios casi mágicos que Ollés ha explicado, el escritor plantea un recorrido por toda la región aragonesa que acoge otros cuarenta y nueve lugares impregnados de enigmas. 50 lugares mágicos de Aragón es un libro que además de plantear los enigmas facilita el acceso a estos lugares de misterio mediante diversas indicaciones.