Rafa Latorre: "Begoña Gómez no debió convertir la Moncloa en su 'business center' y Bolaños no debe convertirla en una instancia de apelación"

Nadie duda de lo que Pedro Sánchez considera injusto, porque lleva tratando de imponer su idea de Justicia desde el mismo momento en que un juez abrió diligencias contra su esposa. Desde ese instante, todo, empezando por la insólita carta de hombre enamorado, fue un despliegue minucioso para presionar a los jueces.

Tiene algo de poético que sea precisamente en China desde donde Sánchez pretenda imponer su idea de justicia.

Como no hay tautología inocente, se entiende que Sánchez solo entenderá que se ha hecho justicia cuando su mujer Begoña Gómez sea exonerada de toda culpa por haber utilizado su influencia para medrar en los negocios.

No es menos poético lo de utilizar la sede del poder ejecutivo como privilegiado escenario desde donde presionar a los jueces. Es lo que ha hecho Félix Bolaños, desinhibido ministro de Justicia, que ha vuelto a sugerir que el juez Peinado prevarica y que ha vuelto a señalar a las instancias superiores para que no se equivoquen cuando tengan que decidir. Pero esta vez lo ha hecho desde la Moncloa.

Si Begoña Gómez no debió convertir la Moncloa en su bussiness center, el ministro Bolaños no debe convertir la Moncloa en una instancia de apelación o en un órgano de presión sobre la judicatura.

Tiene razón Bolaños cuando dice que todos sabemos interpretar lo que opina de la instrucción del juez Peinado sin necesidad de que sea más explícito. Es una forma de decir que no le hagan decir que el juez Peinado prevarica aunque todos sepamos que lo que esta sugiriendo es que prevarica.

Ha habido hoy un momento más interesante en el Consejo de Ministros. Que fue cuando un periodista le pidió concreción y no opinión. Es decir, cuando una persona asegura que buena parte de la magistratura está escandalizada por la instrucción de Peinado, hay que verificar a quién se refiere.

No vaya a ser que se trata de una de esas argumentaciones falaces que pretenden revestirse de autoridad mediante la invocación de una mayoría. Ha sido un periodista de Onda Cero, el jefe de nacional, Juan De Dios Colmenero quien le ha preguntado a quien se refiere

Bueno, pero es que la Audiencia Provincial ha respaldado lo sustancial de la investigación de Peinado y en cuanto a la misteriosa mayoría de la poblacion española que estaría en contra de la instrucción llevada a cabo. No sé si el Gobierno tiene alguna encuesta acerca de qué le parece a la población española que la mujer del presidente se reúna con directivos de Indra y Telefónica para que trabajen para ella.

Lo que sí sabemos es que las asociaciones mayoritarias de jueces lo que consideran inaceptable es la pretendida injerencia de ministros y miembros del gobierno en la labor de los jueces. Y sí se pueden aportar nombres. Hoy se han expresado la Asociacioin Profesional de la Magistratura, a través de su portavoz Chus del Barco, y la Asociación Francisco Vitoria, a través de su portavoz Marien Ortega Herrero.

Así que precisamente desde China, Pedro Sánchez ha instado a los jueces a hacer Justicia, es decir, a hacer lo que él considera que es justo. La entrega diplomática de Sánchez con China ha provocado un cierto estupor. Tampoco vamos a pecar de ingenuos. A veces hay que hacer negocios con regímenes poco democráticos. Pero hay una diferencia entre alcanzar acuerdos, promover inversiones, impulsar buenas relaciones y otra es ubicarse en un mismo espacio moral.

Eso es lo que ha hecho la España de Sánchez en esta visita, la cuarta en cuatro años. O sea, que desde 2023 ha volado casi cada año a China. Y la cercanía ya empieza a resultar embarazosa. Sobre todo cuando quien ha establecido el puente aéreo con Pekín es quien se propone como el faro moral de occidente.,

¿No sabe Pedro Sánchez cuál es la razón por la que Putin ha conseguido aguantar años de guerra en Ucrania, resistir a las sanciones internacionales, no hundir su economia? Hombre porque tiene un pulmon financiero en China. Sin China no hay guerra en Ucrania pero es que ademas se trata de uno de los más promiscuos violadores de los derechos humanos y la legalidad internacional que hay en todo el mundo.

¿Ese es el lado correcto de la historia? El problema es que Pedro Sánchez va coleccionando elogios de los más indeseables actores del planeta. Agradecimientos de Hamás, bendiciones de los ayatolás y ahora los elogios de la dictadura china, que considera que comparte un mismo espacio moral con la España de Sánchez

Ha habido una rectificacion de manera que lo que se adujo en un primer momento no es del todo exacto, y eso deja en muy mal lugar a quien lo defendió como tal. Impelido por los reparos de la Unión Europea y del Consejo de Estado, el Gobierno finalmente exigirá un certificado de antecedentes penales a los inmigrantes que accedan a la regularizacion masiva que hoy ha aprobado por la via del decreto el Consejo de Ministros. La forma de tramitación es relevante. Porque incluso algunos de sus partidarios, como la Conferencia Episcopal piden que no se hurte el debate al Parlamento de una cuestion tan delicada.

Da igual, el trámite de urgencia se ha convertido en el trámite ordinario. Conste que la oposición se hubiera opuesto igual, porque el PP tampoco considera que el certificado de penales sea garantia suficiente para evitar que se cuelen elementos indeseables entre quienes solo aspiran a ver reconocidos sus derechos laborales.