Programa especial en directo de ‘La Brújula’ con Rafa Latorre desde la Torre del Vino en Socuéllamos

Este lunes 20 de abril, 'La Brújula' de Rafa Latorre mira hacia el “mar de viñas” de La Mancha desde el emblemático mirador de la Torre del Vino de Socuéllamos, un espacio que refleja la identidad vitivinícola y cultural de la región. En un programa abierto al público, en directo desde las 19:00 horas.

En plena primavera y pocos días antes de la celebración del Día del Libro, el programa recordará cómo el vino y la literatura se entrelazan en la figura inmortal de Don Quijote de la Mancha, símbolo universal de la tierra a la que Latorre dedica esta edición especial.

Uno de los ejes centrales de la noche será la reivindicación de la figura de Don Quijote de la Mancha, personaje de la novela de Miguel de Cervantes vital para entender la cultura manchega. Su legado será analizado desde una perspectiva cultural y en su nexo con la cultura vinícola.

Entrevistas institucionales y empresariales

A lo largo del programa, Rafa Latorre conversará con Carlos David Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha, con quien se abordará la calidad alcanzada por los vinos manchegos, su proyección internacional y el valor cultural del viñedo español más grande del mundo.

También Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla‑La Mancha, que analizará el peso del sector primario en la economía regional y los retos de futuro para la sostenibilidad agrícola y vitivinícola.

Con el patrocinio de la [[LINK:EXTERNO|||SPONSORED|||https://lamanchawines.com|||Denominación de Origen La Mancha]] y la colaboración del Ayuntamiento de Socuéllamos, la jornada será también un reconocimiento al esfuerzo de quienes mantienen viva la tradición vitivinícola de este territorio.

La alcaldesa de Socuéllamos, Concepción Arenas, y la concejala de Promoción Económica, Alba López, participarán en esta edición para dar a conocer la calidad de los vinos locales y su contribución al desarrollo cultural y económico de La Mancha. Cultura, vino y radio en directo.

Además, también participarán en el programa destacados analistas y colaboradores habituales del programa como Ignacio Rodríguez Burgos, Fernando Cano, José Carlos Díez, Miquel Roig, José Antonio Vera, Pablo Pombo, David Mejía, Rafa Sanz del Río, Chapu Apaolaza y José Ignacio Wert, quienes aportarán su visión sobre la actualidad política, económica y social tanto a nivel nacional como autonómico.

Programa especial desde el Museo Torre del Vino

A partir de las 19:00 horas, Rafa Latorre iniciará la emisión desde el Museo Torre del Vino, acompañado de las voces habituales del programa y del público que se acerque a disfrutar de una tarde de radio en directo, cultura y vino.

Puedes seguir el programa en directo este lunes 20 en Onda Cero, nuestra web y app.

Con el patrocinio de la Denominación de Origen La Mancha.