Latorre, sobre las destituciones en Rodalies y Adif: "Políticamente Adamuz no preocupa tanto al ministro Puente"

Óscar Puente tiene un problema, que es que cada vez que quiere desmentir algo termina confirmado la información que pretende desmentir. Y ahora tiene otro, que es la CIAF, la Comisión de Investigación de Accidente Ferroviarios.

La CIAF confirma que ni el accidente es extraño, aseguró el ministro en un primer momento, ni la vía en la que se produjo se había renovado integralmente como dice ahora.

El primer informe de la Comisión se terminó a los cinco días del accidente y hoy, Iñigo Barrón, el presidente de este organismo encargado de esclarecer las causas de la catástrofe ha confirmado, primero, que todas las evidencias señalan a la soldadura de una vía de 1989 y otra de 2023.

No es sorprendente que se conserven vías antiguas siempre que se encuentren en buen estado. Y esta es la puntualización que hace el presidente de la CIAF. Siempre que se encuentren en buen estado. Ahora bien, no se puede decir que la vía maldita de Adamuz haya sido sometida a una renovación integral, como afirma el ministro. Esto también lo deja bien claro Iñigo Barrón.

"Todos creíamos que se había hecho una renovación y no ha sido así", "Se han renovado los desvíos y algún elemento más". De manera que prácticamente nada de lo que afirmó el ministro tras el accidente ha sobrevivido a la verificación de los técnicos. Ni es un accidente extraño, ni es tan misterioso que nunca conoceremos la causa, ni la vía en la que se ha producido había sido renovada en su integridad.

Hoy el ministro ha estado muy a gusto en Televisión Española, el mismo lo ha reconocido tras la entrevista. Así da gusto, pues nada, ministro, para eso estamos Pero como les digo tiene la buena costumbre de confirmar las noticias que pretende desmentir.

Ya se han producido las primeras destituciones. ¿Por la catástrofe de Adamuz? No, no, qué va, eso políticamente no preocupa tanto al ministro como el caos de Rodalíes. Porque ha sido el caos de las Rodalíes el que ha provocado que los socios del Gobierno pidan la cabeza de Óscar Puente. Esquerra Republicana ha pedido la dimisión o la destitución del ministro. Y lo ha hecho por las Rodalíes, siempre con su proverbial discriminación identititaria.

Pero les decía que ya ha habido destituciones. En concreto el ministerio de Transportes ha destituido al director operativo de Rodalíes Josep Enric García y al director general de explotación y mantenimiento de ADIF. Lo ha anunciado José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes

Después de la huelga que paralizó el servicio, hoy se ha vivido otra situación inaceptable en la que nadie sabía si llegaría a su destino y muchos no lo hicieron.

Una incidencia en el centro de control de Adif ha vuelto a dejar este lunes a los catalanes sin trenes de Rodalies ni Regionales durante casi una hora. A mediodía, el servicio todavía estaba en proceso de recuperar cierta normalidad. A las 14 horas se ha registrado una nueva interrupción parcial, esta vez en Girona, a causa de un posible desprendimiento. Onda Cero Barcelona, Anna Utiel

Cesan por tanto el director operativo de Rodalíes y el director general de explotación y mantenimiento de ADIF. A ver si así se consigue apaciguar a los socios independistas del Gobierno. Ya han oido al secretario de Estado. Lo de las Rodalíes es cómico. Lo cuenta muy bien Anna Utiel. Se para, se reanuda, se para, se reanuda y los catalanes parece Teresa Rabal. Me pongo de pie me vuelvo a sentar. Esta es una referencia solo para boomers.

Por el momento Óscar Puente está solo políticamente en la gestión de la catástrofe y a Pedro Sánchez, que ha primado el instinto de conservación, no se le espera hasta el 11 de febrero en el Congreso de los Diputados.

Los grupos independentistas también quieren que Pedro Sánchez comparezca ante el pleno del Senado.

El domingo estaba previsto que se celebrara un homenaje de Estado a las víctimas, pero no se va a producir por deseo expreso de las familia. Alguna de ellas lo expresa además de una manera muy cruda.

Sí que se van a celebrar dos funerales, uno en Madrid en la catedral de la Almudena y otro en Huelva. El PP dice que Óscar Puente no debe acudir a la misa funeral por la tragedia de Adamuz porque "es cruel" y que su permanencia en el ministerio "es un insulto a las víctimas": "Verle en Huelva sería una provocación», dice Juan Bravo.

Que es algo muy parecido a lo que decían desde el PSOE de Carlos Mazón cuando fue el homenaje a las víctimas de la Dana. Lo cierto es que a mí me parece, antes y ahora, con Mazón, con Puente o con el que venga que un funeral, aunque sea una de esas ceremonias laicas que ahora se organizan, es un rito para rendir tributo a los muertos y no para protestar contra nadie. Hay otros foros. Pero buena es una escenografía que el PSOE ha manejado como nadie y ahora es Juan Bravo quien tacha de provocación la presencia de un dirigente político como Óscar Puente.