Cómo tratar con niños que han perdido a un ser querido en tragedias como la de Adamuz: "Lo primero es escuchar y abrazar, no preguntes qué te pasó"

El descarrilamiento en Córdoba ha dejado un rastro de dolor e indefensión que trasciende a víctimasy sociedad. La psicóloga experta revela en exclusiva estrategias clave para acompañar el duelo sin agravar traumas. ¿Cómo evitar errores comunes que prolongan el sufrimiento?

El estrés postraumático explicado

María Jesús Álava Reyes detalla que este trastorno surge tras un "acontecimiento muy impactante", con fases de shock, irritabilidad e impotencia que desembocan en miedos y depresiones. Aclara que no basta cualquier dificultad cotidiana: debe ser "extraordinariamente excepcional" para desencadenarlo.

Afecta no solo a supervivientes, sino a su entorno cercano y equipos de rescate, generando indefensión que puede derivar en ansiedades o fobias.

Cómo ayudar sin entorpecer

La psicóloga insiste en que quienes rodean a las víctimas deben priorizar "escuchar y acompañar" sin acelerarse ni preguntar detalles del suceso, ya que revivir la tragedia agrava el trauma. Recomienda mostrar afecto, evitar imágenes perturbadoras y favorecer rutinas cotidianas como terapia natural.

"Que no les pregunten sobre lo que sucedió", urge, porque lo que necesitan son abrazos, sonrisas y comentarios tranquilizadores, no información adicional que prolongue la angustia.

Apoyo a niños y duelo familiar

Para los más pequeños que han perdido seres queridos, Álava Reyes aconseja que la noticia la dé un adulto cercano con "seguridad y afecto", explicando qué pasará en su día a día para evitar el abandono. En adultos, sugiere dejarlos descansar del revuelo mediático y centrarse en hijos o seres queridos como bálsamo.

Pide no atosigar y animar a buscar ayuda profesional si persisten síntomas, combinando psicoterapia cognitivo-conductual con fármacos sobre serotonina.

Superando el miedo al tren

Reconoce que accidentes como este generan "miedo irracional" por la indefensión del pasajero, pero aboga por normalizar la vida y exigir información "veraz, concreta y rigurosa" de técnicos, no políticos. Trabajadora ex de AENA, destaca que los profesionales deben calmar dudas con rigor para restaurar confianza.

La alta velocidad, siendo la primera vez, impacta más, pero volver a la rutina diaria es clave para no prolongar el pánico.

Reflexión final de la experta

Álava Reyes cierra pidiendo lecciones de estos hechos esporádicos: extraer "las principales lecciones" para evitar repeticiones y garantizar protocolos claros de seguridad. Subraya que víctimas y familiares valoran sobre todo "una información veraz y rigurosa" y comunicación vital en crisis.

"La comunicación siempre es importante. En estos casos resulta vital".