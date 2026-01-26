La inversión en defensa, una cuestión existencial: el análisis de Susana Burgos defiende el modelo europeo

En una nueva entrega de 'El Foco', la sección de análisis económico y geopolítico de 'La Brújula' de Onda Cero, Burgos advirtió sobre la necesidad de reaccionar ante un entorno internacional marcado por la inestabilidad, recordando que "defender nuestras fronteras, nuestras infraestructuras críticas, nuestro espacio digital y nuestras instituciones democráticas es defender nuestro modo de vida".

Un desafío que va más allá de lo militar

"En defensa y seguridad no estamos hablando de un lujo ni de una cuestión ideológica, sino de algo existencial", subrayó la periodista, para quien la protección del modelo europeo —basado en las libertades individuales, la cohesión social y la apertura económica— depende directamente de contar con un entorno estable y seguro.

No queremos asustar a nadie, pero sí debemos tomar conciencia de que si no tenemos un entorno estable y seguro, todas esas conquistas desaparecerán en menos que canta un gallo

Burgos apunta que Europa "lleva muchos años invirtiendo relativamente poco en defensa" debido a una confianza prolongada en un escenario internacional "que ya no existe".

Tiempos de tensión global

La analista repasó varios de los factores que alimentan la actual sensación de vulnerabilidad global. "Vivimos tiempos de fuertes tensiones comerciales, tecnológicas y geoestratégicas", advirtió. "Ahí está la guerra de Ucrania, con una Rusia más agresiva que nunca, un aliado transatlántico muy poco previsible, el polvorín de Oriente Próximo, la ambición de China... Y mejor lo voy a dejar aquí para no deprimir a los oyentes de La Brújula", ironizó.

Con ese repaso, Burgos quiso subrayar que el contexto geopolítico ha cambiado drásticamente en apenas una década y que el viejo paradigma europeo basado en la estabilidad y la confianza ha quedado atrás. "Nos movíamos en un escenario internacional que ya no existe", recordó, reclamando "una nueva conciencia colectiva sobre la necesidad de construir seguridad si queremos preservar libertad".

Europa ante el reto de garantizar su propia estabilidad

En su comentario final, Burgos insistió en que este replanteamiento es urgente y compartido por múltiples voces dentro de la Unión. "Es mucho, muchísimo lo que nos jugamos", enfatizó, llamando a entender la inversión en defensa como una inversión en democracia, prosperidad y protección social.

"Defender Europa no es militarizarla, es asegurar el futuro de aquello que la hace única", concluyó, antes de despedirse de los oyentes.