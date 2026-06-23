El futuro de Estados Unidos tras la guerra de Irán: "Trump no va a mostrar debilidad, va a doblar la apuesta y sermonear a Europa"

Ante un futuro incierto tras el presunto acuerdo de paz que Washington y Teherán alcanzarán presumiblemente en los próximos días, en La Brújula, Rafa Latorre entrevista al analista de Seguridad y Defensa Jesús Manuel Pérez Triana para analizar el papel de Donald Trump, el futuro de las alianzas y el equilibrio geopolítico tras la crisis con Irán.

Una cumbre marcada por la desconfianza

Pérez Triana descarta que Donald Trump llegue debilitado a la cita, pese al desgaste de la crisis iraní. Según explica, el presidente estadounidense mantiene su estilo político intacto y no dará señales de debilidad.

"Yo creo que no va a ser ningún momento va a mostrar debilidad, nos va a sermonear a los europeos"

El analista sostiene que Trump tratará de imponer su relato, aunque advierte de que las consecuencias del conflicto con Irán se notarán a medio y largo plazo, especialmente en la relación con los aliados del Golfo.

Reconfiguración del despliegue militar

La entrevista también aborda el malestar en Washington por la negativa de varios países europeos a implicarse en operaciones relacionadas con Irán. Pérez Triana señala que, aunque no hay decisiones firmes, sí existen debates internos sobre una posible reorganización del despliegue militar estadounidense en Europa.

"Se está hablando de que habría que reconfigurar el despliegue estadounidense en Europa"

En ese contexto, menciona el interés de países como Polonia por reforzar su vínculo con Estados Unidos, frente a la cautela mostrada por otros socios europeos.

Las bases en España, clave logística

Pese a estos debates, el analista descarta cualquier riesgo inmediato para las bases estadounidenses en España, como Rota o Morón, por su valor estratégico.

"La logística Europa ha sido imprescindible"

Pérez Triana subraya que estas instalaciones siguen siendo fundamentales para operaciones hacia Oriente Medio, lo que las convierte en activos difíciles de sustituir pese a la retórica política.

Groenlandia pierde peso, Cuba gana protagonismo

Sobre los movimientos geopolíticos de Estados Unidos, el experto considera que el foco ha cambiado. Groenlandia, explica, ha dejado de ser prioritario dentro de la estrategia estadounidense.

"Yo creo que Groenlandia está fuera del menú"

En su lugar, apunta a un creciente interés por el Caribe, especialmente por Cuba, donde Washington podría buscar una operación de impacto que refuerce la imagen de éxito de la Administración Trump.

Cuba como posible escenario de acción

Pérez Triana describe un escenario en el que Estados Unidos podría optar por una intervención limitada o por una estrategia de presión indirecta para propiciar cambios internos.

"Es muy tentador para Donald Trump meterse en Cuba y presentarlo como una victoria"

El analista enmarca esta posible estrategia en la necesidad de compensar el fracaso en Irán con una acción más controlada y políticamente rentable.