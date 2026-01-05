La denuncia de un activista venezolano desterrado en España: "Zapatero le dijo muchas veces a mi mamá que no denunciara lo que me pasaba"

Con la voz todavía marcada por el recuerdo de El Helicoide, el activista político Lorent Saleh llega a los micrófonos de Rafa Latorre en La Brújula como lo que él mismo se define: un desterrado. No habla por oídas. Cuenta que fue secuestrado en Bogotá, trasladado a centros de tortura en Caracas y expulsado finalmente a España, donde vive mientras su antigua celda sigue ocupada.

Desde aquí reprocha que "a muchos en la izquierda democrática española nunca les ha interesado" el sufrimiento de las víctimas del chavismo, mientras se movilizan ahora en defensa de Nicolás Maduro.

"Maduro no es un presidente, es un dictador criminal"

Saleh insiste en desmontar el relato que presenta al líder chavista como un mandatario legítimo: "Nicolás Maduro no es un presidente, no es legítimo, es un dictador que lidera una organización criminal". Relata que en Venezuela no puede hablarse de elecciones en sentido propio porque la oposición es inhabilitada, perseguida, exiliada o desterrada cuando no obedece al chavismo.

A su juicio, el país está "secuestrado por una organización criminal" y el éxodo de más del 30% de la población demuestra que no se trata de una mera crisis económica.

El activista vincula además al régimen con crímenes cometidos fuera de las fronteras venezolanas. Recuerda el caso de un opositor venezolano secuestrado y enterrado vivo en Chile, por el que la Fiscalía chilena habría señalado a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Y se pregunta en voz alta "dónde estaba la gente de Podemos denunciando eso" mientras se acumulaban casos de persecución y asesinatos políticos.

El activista Lorent Saleh durante la entrevista | ondacero.es

Rehenes, tortura y 14 españoles en las cárceles chavistas

Saleh describe el sistema penitenciario venezolano como un engranaje de terror. Subraya que en los centros de tortura hay "más de 800 ciudadanos inocentes privados de libertad" y que entre ellos se encuentran "14 españoles secuestrados" cuyos casos han pasado desapercibidos para buena parte de la clase política española.

No los llama presos: "La palabra correcta no son presos, son rehenes que pueden salir hoy, en 20 años, muertos o expatriados".

En el relato de Saleh, El Helicoide se convierte en símbolo de la represión chavista. Recuerda la muerte reciente del exalcalde Alfredo Díaz tras negársele atención médica y el asesinato del concejal Fernando Albán, "torturado y lanzado por una ventana" del Sebin en pleno centro de Caracas. Para quienes duden, invita a leer los informes de la ONU, Amnistía Internacional o Human Rights Watch y rechaza que pueda tildarse de "fascistas" a esas organizaciones.

Trump como aliado circunstancial y la legitimidad de María Corina y Edmundo González

Interpelado por el papel de Estados Unidos y de Donald Trump, Saleh rechaza cualquier idealización del expresidente norteamericano: "Trump es un aliado circunstancial de la causa, no es nuestro salvador". Reconoce que tiene sus propios intereses económicos y geopolíticos, pero celebra que "le haya dado un parado a Maduro" porque, sostiene, nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Aun así, insiste en que la libertad de Venezuela "depende de los venezolanos" y no de la voluntad de Washington.

En el terreno opositor, reivindica la legitimidad de María Corina Machado y de Edmundo González. Recuerda que ella fue elegida en primarias internas pese a la persecución y la inhabilitación impuestas por el régimen, y que González fue respaldado en las urnas "con todo en contra". "Te puede gustar o no, pero si algo tiene legitimidad en la esfera política y social de Venezuela es Edmundo González y María Corina Machado", sostiene, reclamando que ambos asuman el liderazgo y sigan "empujando" dentro y fuera del país.

Zapatero, Podemos y la "hipocresía eurocéntrica"

Saleh guarda palabras especialmente duras para José Luis Rodríguez Zapatero. Asegura que el expresidente socialista "ha hecho del sufrimiento y la tragedia venezolana un negocio" y recuerda que llegó a llamar a su madre para pedirle que no denunciara lo que ocurría en El Helicoide. "¿Ustedes conocen un venezolano que hable bien de Zapatero?", pregunta, salvo que sea "Delcy", en referencia a la estrecha relación del exlíder del PSOE con Delcy Rodríguez.

También acusa a sectores de la izquierda española de adoptar una mirada "eurocéntrica, colonialista, arrogante y soberbia" cuando le explican a las víctimas latinoamericanas lo que ocurre en sus países. Les reprocha que su "sesgo antinorteamericano" pese más que la empatía con quienes han perdido familiares o han sufrido torturas.

Y advierte de que, mientras en Venezuela se tortura y se asesina, "aquí se sigue lavando dinero del chavismo", con inversiones inmobiliarias y negocios que, según denuncia, se conocen y se toleran.