La crisis de transportes por la guerra: "Las medidas del Gobierno son insignificantes, pérdidas de hasta un millón por empresa"

En una entrevista con Rafa Latorre, el representante sectorial detalló las reivindicaciones ignoradas por el Gobierno y alertó sobre la inviabilidad de un gremio con márgenes del 3-5% que no puede repercutir los costes. Bastante insistió en que el transporte de mercancías, esencial para la cadena de suministro, no figura en el IPC y sufre en silencio mientras el precio del combustible amenaza la tesorería de pymes y grandes empresas.

Reivindicaciones ignoradas tras 20 días de crisis

Rafa Latorre abrió la charla recordando el encuentro del 12 con el ministro, donde Astic planteó bonificaciones de 25 céntimos por litro, ayudas directas de 1.500 euros por cabeza tractora y 750 por furgoneta, más una revisión al alza del porcentaje del gasóleo en la cuenta de explotación.

"Llevamos ya 20 días desde que se inició el conflicto y esperábamos que el pasado martes en el Consejo de Ministros saliera alguna medida. Hoy nos hemos enterado de que todas las medidas que habíamos pedido, pues nos van a dar una parte de ellas que son bastante insignificantes", lamentó Bastante.

El presidente de Astic subrayó que cada día perdido agrava el problema irreversible: el gasóleo ha pasado de 1,54 euros el litro el 1 de enero a 1,98 ahora, un salto de 44 céntimos que, con depósitos de 500-600 litros diarios por camión, genera 2.000 euros extra mensuales por vehículo. Con la bonificación de 20 céntimos (16 netos tras IVA), el diferencial real sigue en 24 céntimos, insuficiente para cubrir lo ya abonado.

Impacto devastador en márgenes y tesorería

Latorre e Ingrid Gutiérrez indagaron sobre los efectos en la rentabilidad, y Bastante explicó que el sector opera con "márgenes de tres, cuatro o 5%", muy competitivos y ajenos al IPC de transporte de viajeros. "Si usted va a un supermercado y algo cuesta 1,63 y al día siguiente 1,69, hay 6 céntimos de diferencia.

Esos 6 céntimos pagan un tres y cuatro veces la cadena de transporte", ilustró, para recalcar cómo la subida se traslada al consumidor sin que el transportista pueda repercutirla fácilmente.

Cifró pérdidas este mes en "cuartos de millón, de medio millón de euros y de millones" según el tamaño de la flota: 5.280 euros para 3 camiones, 26.400 para 15, hasta 88.000 para 50. "Nos vamos a meter en pérdidas [...] porque somos empresas medianas, grandes", avisó, advirtiendo de un "déficit [...] muy importante para la viabilidad de los próximos meses".

Crítica al Gobierno en su "punto más crítico"

Bastante vinculó su queja al discurso presidencial: el Gobierno habla de "punto más crítico de toda su legislatura", pero las medidas no cuadran con esa gravedad. "Hay que poner toda la carne en el asador, no dejarse nada", urgió, recordando que el sector mueve "todas las mercancías a Europa" y su colapso afectaría a toda la economía.

Latorre cerró agradeciendo la presencia de Bastante, quien reiteró que "esta situación no se va a solucionar ni hoy ni pasado mañana", dejando la puerta abierta a más diálogo en La Brújula.