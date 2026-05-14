Rafa Latorre, sobre el PSOE y los guardias civiles: "Reconocen que es profesión de riesgo para enderezar una desastrosa campaña de Montero"

Yo estaría atento el domingo a los resultados de Adelante Andalucía. Porque quizás apunten a un síntoma que ya se percibió en Aragón. Que son las posibilidades en el actual contexto de una fuerza de izquierdas, regionalista e independiente del Gobierno. Es más, capaz de criticar sus políticas, sobre todo las más sangrantes, como la financiación privilegiada de Cataluña. Digo que ya se percibió el síntoma en Aragón y en la noche electoral hubo que analizar la subida de la Chunta aragonesista.

En el caso andaluz, además, Adelante Andalucía no cometió la terrible insensible y la increíble torpeza de reducir la muerte en acto de servicio de dos guardias civiles en la lucha contra el narco. En ese disparate está unidos Maíllo y Montero, Montero y Maíllo y poco pueden hacer ya Margarita Robles o Yolanda Díaz para remediarlo.

Y lo han intentado. Ahora dice Margarita Robles, y también Yolanda Díaz, que lo de reconocer como profesión de riesgo a la Guardia Civil es algo prácticamente solucionado. ¿Y entonces por qué han votado en contra todas las veces que pudieron hacerlo?

¿Y si no les parecían satisfactorias las proposiciones que presentan los grupos parlamentarios, ¿por qué no han presentado un proyecto en condiciones hasta ahora? ¿De verdad creen que con esto van a enderezar una de la campaña más desastrosas de la historia reciente?

En todo este tiempo ha ido creciendo un problema que se ha convertido en un desafío nacional. Hoy lo contaba El País en su portada. Más de 600 narcolanchas operan en el Estrecho. La Armada identifica cada semana a unos 50 buques de la ‘flota fantasma’ rusa en aguas próximas a Canarias y Andalucía. La verdad es que parece que es un escenario proclive a que se produzcan «accidentes laborales».

La muerte de Jeronimo y de German revelan algo más profundo que la insensibilidad de Interior o de la candidata socialista a la Junta. En el Estrecho y en los litorales de Cádiz y Huelva ha ido creciendo un fenómeno criminal que ha terminado por desbordar al Estado. Cada vez más violento, cada vez mejor preparado. Y en frente un Estado que considera que no es una profesión arriesgada perseguir planeadoras a una velocidad en el que el mar se convierte en algo más duro que el asfalto mientras los narcos hacen estallar extintores para impedir la visibilidad y zigzagueando para hacer con choquen unas con otras.

Enseguida nos vamos a la campaña de Andalucía. Hoy acuden al rescate de María Jesús Montero Óscar Puente y Félix Bolaños en Granado y Guadix. En cuanto a Juanma Moreno ha reclutado a Borja Sémper, casi único genovés que ha protagonizado actos en una campaña estrictamente andaluza.

El viaje de Trump a China

La diplomacia china es muy fina. Es todo lo contrario que las formas que ha impuesto en la Casa Blanca Donald Trump donde el improperio siempre excede con mucho a la amenaza real. en el caso chino la amenaza viene envuelta en agasajo. Y la amenaza es severa. Es lo que ha hecho Xi Jing Ping con su huesped. Agasajarlo primero, deslumbrarlo con la pompa y luego advertirle. El presidente chino trasladó a Trump que un mal manejo de la cuestión taiwanesa podría conducir a "enfrentamientos" entre Pekín y Washington y describió la isla como "el tema más importante" de toda la relación bilateral.

La Casa Blanca afirmó que ambas partes acordaron en las conversaciones del jueves que el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto. Esta vía marítima, crucial para el suministro energético mundial, ha estado bloqueada de facto desde que comenzó la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero. "Ambos países coincidieron en que Irán jamás podrá tener un arma nuclear", según el comunicado estadounidense sobre la reunión.

Bien, esto no parece decir demasiado pero sí que lo dice, porque Donald Trump no puede permitirse más problemas antes de cerrar lo actuales. Y China con su mutismon tiene un papel crucial en este conflicto y en el de Ucrania.

La crisis de Starmer en Reino Unido

Miren cómo describe el Telegraph la carta que le ha enviado su ministro de Sanidad a Keir Starmer. "La carta de dimisión de Wes Streeting fue el equivalente lingüístico a lanzar un ladrillo envuelto en piel de armiño contra la ventana de Sir Keir Starmer. El ahora exsecretario de salud le dijo al Primer Ministro que tenía "muchas grandes virtudes que admiro" y que le estaba "verdaderamente agradecido" por su trayectoria en el Gabinete. Sin embargo, despojada de formalidades, la carta transmitía un mensaje sencillo: "usted es un pésimo primer ministro, debería dimitir y yo podría hacerlo mejor".

Es que a Keir Starmer ya no sólo lo cuestionan los parlamentarios laboristas, tambien le dimite un ministro y se postula como su sustituto. Tal es la crisis que afronta el premier britanico, que ganó las pasadas elecciones generales con una ventaja descomunal y que en las pasadas municipales y regionales vio como el Reform UK de Nigel Farage se convertia en primera fuerza.

Y ahora atencion porque tambien desafía su liderazgo, tambien se postula contra él el alcalde del Gran Manchester. Andy Burnham. Hasta ahora había un obstaculo. No era diputado, lo que es requisito para optar, pero atencion porque eso parece haberse solucionado. Un diputado laborista renunciará para permitir que Burnham entre en la lucha.