La autonomía estratégica de Europa en los pagos móviles: Susana Burgos destaca el papel de Bizum y la alianza paneuropea

En una nueva entrega de 'El Foco', la sección de análisis económico y geopolítico de 'La Brújula' de Onda Cero, Susana Burgos destacó el memorándum de entendimiento firmado por la Alianza Europa, a la que pertenece Bizum, y Epic Company, promotora de WIR, la solución de pagos de varios bancos centroeuropeos.

"Se trata de un paso de gigante para crear, ahora sí, un sistema paneuropeo que nos permita operar sin fronteras entre los distintos países", subrayó.

Un paso hacia la interoperabilidad europea

"En los pagos móviles no estamos hablando de un lujo ni de una cuestión técnica menor, sino de algo estratégico", enfatizó la periodista, para quien la interoperabilidad entre soluciones nacionales como Bizum y WIR es fundamental para reforzar la posición de Europa frente a gigantes americanos como Apple Pay o Google Pay.

Burgos apunta que Europa "lleva muchos años dependiendo de plataformas extranjeras para sus transacciones digitales", una dependencia que ahora busca revertir con iniciativas como esta alianza paneuropea.

La analista repasó los beneficios de este acuerdo. "Los mercados que ya hayan desarrollado una solución nacional, como España con Bizum, pueden adherirse directamente, mientras que los que no la tengan pueden implementar una de las soluciones ya disponibles dentro de la iniciativa", explicó.

Además, los firmantes del memorándum deben consensuar un nuevo distintivo de marca, aunque las soluciones existentes conservarán su nombre y características. "Bizum se va a seguir llamando Bizum y funcionará igual de bien", aseguró Burgos, destacando que la solución española es la más exitosa, con más de 30,5 millones de usuarios y 3,4 millones de transferencias instantáneas solo el año pasado.

Europa ante el reto de la innovación financiera

En su comentario final, Burgos insistió en que este replanteamiento es urgente y compartido por múltiples voces dentro de la Unión. "Es mucho, muchísimo lo que nos jugamos", enfatizó, llamando a entender la creación de un sistema paneuropeo de pagos como una inversión en soberanía tecnológica y económica.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.