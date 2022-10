Lo que cuenta Pedro Solbes en sus memorias se ha hecho muy célebre. En un día en el que el ministro de Economía quiso hacerle ver a Zapatero las dimensiones de la crisis a la que se enfrentaban, éste le dijo: No me digas, Pedro, que no hay dinero para hacer política. Lo que después vino es tristemente recordado por todos.

Con dinero es muy fácil hacer política. Fíjense con qué brío han superado PSOE y Unidas Podemos sus diferencias para acordar los "Presupuestos más sociales de la Historia". Esto hay que decirlo así rápido y de carrerilla: los 'Presupuestos más sociales de la historia'. Porque lo que antes eran los Presupuestos Generales del Estado, de tanto repetirlo se han convertido en los 'Presupuestos más sociales de la historia'. Todos los Presupuestos son los Presupuestos más sociales de la Historia.

Lo que es innegable, lo que es indudable, incontrovertible, es que estos son los Presupuestos con más gasto de la historia y eso a pesar de que hay un frenazo económico. Pero también hay elecciones en el horizonte y quién se priva de ponerse a repartir dinero en vísperas de unos comicios. ¿Quién no se da una alegría en sus últimos Presupuestos de la legislatura?

Y esta vez hay mucho dinero que repartir porque, bien lo saben lo ciudadanos, porque gracias a la inflación ha recaudado a manos llenas, porque la Unión Europea ha relajado las reglas fiscales y porque no es el momento de preocuparse ni siquiera por el medio plazo. Luego, además, el Gobierno tampoco tiene reparos en afirmar que el dinero no está mejor en el bolsillo, que los políticos lo saben repartir mejor.

Al final, como siempre, todas las diferencias se han tornado una minucia. Incluido el aumento en el gasto de Defensa que Podemos prometió que jamás patrocinaría. Estas cuentas traen en total un 25% más de gasto militar para cumplir con el compromiso adquirido con la OTAN. Es toda una escalada atlantista que el portavoz Echenique, de Podemos, va tener que digerir.

También subirán las pensiones, por si alguien lo dudaba. Al ritmo del IPC, por si alguien lo dudaba. Después de pactar con Comisiones y UGT la subida del sueldo de los funcionarios se confirma que también subirán las pensiones. Funcionarios y pensionistas van a ser los dos únicos colectivos con la garantía de que la subida de los precios no supondrá una merma de su poder adquisitivo. El Gobierno subirá un 8,5% las pensiones sin atender al frenazo económico.

Pero los votos de la coalición del Gobierno no serán suficientes. ¿Qué opinan los socios? Pues se atienen con escrúpulo al guion habitual. Que falta diálogo, que el Gobierno no cuenta con ellos, pero que sí, que votarán que sí, ya lo verán.

Quien desde luego no parece demasiado dispuesto a votar que sí es Alberto Núñez Feijóo, que además se niega a concederle la etiqueta de sociales a la cuentas pactadas por el Gobierno

Ayuda de 100 euros para madres con hijos de cero a tres años, mejora en las prestaciones por desempleo, incremento de las pensiones, las becas, ayudas para la vivienda, aumento del Ingreso Mínimo Vital, subida del sueldo para los funcionarios y también de las pensiones.

Todo suena fastuoso, el problema es que en el horizonte se adivina un parón en el crecimiento. No es que se adivine, es que el Banco de España ya está advirtiendo de ello. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha hecho una advertencia lúgubre sobre la marcha de la economía. Entre otras cosas, anticipa una desaceleración económica.

Agridulces datos de empleo

Este martes hemos recibido unos datos de empleo, por no ser demasiado agoreros, que son agridulces. Porque es verdad que septiembre es un mes malo para el empleo y que este mes se ha comportado mejor la que media pero dicen los expertos que los datos anticipan también un enfriamiento del mercado laboral o un debilitamiento. Un cambio de tendencia en cualquier caso que obliga a poner en cuarentena el optimismo del ministro José Luis Escrivá.

La ofensiva fiscal de las comunidades autónomas se suma hoy otro barón socialista. Este era el más previsible. Se lo dijimos, les advertimos, pronto vendrán noticias manchegas. Hoy se confirma, Emiliano García Page, díscolo barón socialista, ha decidido bajarle el IRPF a los castellanomanchegos que ganen menos de 30mil euros. Él también… que además se ha alejado de la retórica de ricos contra pobres y pobres contra ricos que apadrina el gobierno