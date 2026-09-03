Marta García Aller señala "la palabra escondida" de Sánchez: "El presidente descarta que detrás de la llegada masiva a Ceuta esté Marruecos… de momento"

Déjame que te cuente la importancia de algunas palabras. Esas que son aparentemente inofensivas pero, a menudo, lo cambian todo. Pasan inadvertidas en las frases, pero su sola presencia lo cambia todo. "De momento", por ejemplo. Decir 'de momento' es como tener el comodín de la baraja. Porque todo puede significar lo contrario en cualquier momento con solo añadirle eso: de momento.

Me gusta este trabajo… de momento. No voy a tomar vino… de momento. Quiero pasar el resto de mi vida contigo… de momento. Añadirle 'de momento' a una frase es un cruci, un hechizo, una capa de provisionalidad para cualquier hecho. Implica que cualquier cosa puede ser cierta y dejar de serlo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, descarta que detrás de la llegada masiva de migrantes a Ceuta esté Marruecos… de momento. Esta locución adverbial es lo más parecido a un reproche a Marruecos que ha hecho el Gobierno en el mes y pico que dura ya esta crisis.

Bueno, también ha desvelado hoy el presidente en su comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Gobierno llamó a la embajadora marroquí el 21 de agosto. No fue por ninguna sospecha de que Marruecos, ya fuera por acción u omisión, tuviera algún papel en que se le traspapelaran las 70.000 personas que cruzaron a finales de julio la frontera española.

Porque volvemos a la cifra oficial de 70.000. Nos enteramos ahora de que España llamó a la embajadora de Marruecos el 21 de agosto por las declaraciones de dos ministros que reivindicaron la soberanía de Ceuta y Melilla. En este tiempo, el ministro Albares ha seguido defendiendo a Marruecos y glosando su lealtad, al tiempo que sus ministros reclamaban soberanía sobre territorio español.

El presidente dice que no puede ir más allá sin pruebas. Y que el Gobierno dice que no tiene ninguna. Ninguna. Un mes después de la crisis el Gobierno sigue sin tener, mejor dicho, sin ver, "evidencias sólidas". Lo de "sólidas" también es nuevo. Hace unos días solo hablaba de "evidencias", que no había evidencias. Ahora le falta que sean "sólidas". Aunque reconoce ahora que, después de lo ocurrido, la cooperación con Marruecos tiene que cambiar a partir de ahora.

Ese sí es un cambio de postura. Un inicio, al menos. Y el cambio llega, no parece casualidad, después de que se conociera un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, en el que se apunta indirectamente a la participación de Marruecos en la llegada masiva del 30 y 31 de julio en Ceuta. El informe habla de "planificación previa", "guiado activo de las Fuerzas marroquíes".

Pero con quien más se ha molestado el Gobierno por ese informe no es con Marruecos, sino con la jueza Tardón, que fue la que encargó el informe. Marlaska está muy enfadado por no enterarse de nada. Y así el Gobierno puede seguir diciendo que no tiene indicios sólidos de la participación de Marruecos… Pero ha empezado a cambiar su postura cuando hemos empezado a tenerlos los demás.

Marlaska está muy enfadado por no enterarse de nada

Esto es La Brújula de Onda Cero. Y estoy encantada de acompañarte cada día, a esta hora, y hasta las 11.30 de la noche, las 10.30 en Canarias.

Tiempo tenemos esta tarde para hablar de mucho más que de política, pero tenemos mucho que analizar de lo que ha pasado hoy en el Congreso. El presidente Sánchez ha insistido mucho en negar que el Gobierno tenga sobre la mesa informes que le hubieran avisado de la "entrada masiva" del 30 y 31 en Ceuta. Insiste mucho en que no recibió alertas para prevenirlo.

Pero una cosa es si el Gobierno pudo o no prevenirlo. Y otra su tardanza en actuar para remediarlo. En este mes y pico que llevamos de crisis de Ceuta el Gobierno sigue sin darse por enterado, sin haber recopilado ninguna prueba - ¿cómo era?- ninguna "evidencia sólida" de algo que basta asomarse un rato a las redes y escuchar a los reporteros que cubrían los primeros días de la crisis de Ceuta, como muestra el informe de la Policía encargado por la jueza Tardón y que cuenta con imágenes en las que hay hasta gendarmes marroquíes uniformados en el ajo. Hay más informes. Y más que habrá.

Pero la versión oficial del Gobierno sigue siendo que nada de lo que pasó es culpa de Marruecos… De momento.