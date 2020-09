María Jesús Álava Reyes: El peso de la culpabilidad

"Muchas personas tienen una doble vara de medir, y no destacan por su honestidad", comienza María Jesús Álava Reyes en La Brújula, donde habla del peso de la culpabilidad.

La psicóloga asegura que las personas que más culpables se sienten son "las más sensibles y más empáticas": "Son personas que se exigen más y son más honestas en sus comportamientos. Desgraciadamente en el otro extremo vemos lo contrario, personas que pueden ser culpables de causar malestar a los demás y sin embargo se abrazan a ellos mismos".

Sobre la culpabilidad que mayor siente una persona, comenta que es una situación pasada en la que no se hizo algo: "Aparentemente no tiene solución, porque una persona puede fallecer y otra puede sentir una tremenda culpabilidad por no haber hecho algo con ella. Hay otras personas que se sienten muy culpables cuando sienten que actuaron con mucha ingenuidad".

¿Cómo nos quitamos ese peso? María Jesús Álava Reyes cree que hay que distinguir entre culpabilidad de responsabilidad de culpabilidad por cómo se sientan los demás.