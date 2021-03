En Igualdad: El caso de Nevenka Fernández, pionera del Me Too en España, vuelve 20 años después

Hace 20 años la por entonces concejala de Hacienda de Ponferrada, Nevenka Fernández, denunciaba por acoso sexual al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. La historia de la ex edil vuelve en una serie documental que reivindica esa dignidad y fortaleza que de alguna manera le devuelve lo que le habíamos arrebatado como sociedad, que lo ha hecho posible Maribel Sánchez Maroto con la productora Neutral.

"Teníamos que contar como se rompió esa mujer hace 20 años y que a pesar de saber lo que le venía después no dudó ni un momento en defender su dignidad. Teníamos que dar voz a lo que nadie escuhó y además, la obligación de contar que en España tenemos a una pionera del movimiento Me Too", explica la periodista

Nevenka Fernández vuelve a ponerse en el foco para ayudar a otras mujeres como ella. "El acoso no es un proceso de un día para otro, es algo muy sibilino y empieza con cosas que nos quieren hacer creer a las mujeres que no tienen importancia", asegura Maribel.

Falta de educación sexual basada en igualdad

“El mal uso de las nuevas tecnologías es un problema entre los menores de 13 y 18 años, como se cosifica y violenta a la mujer, y como aparece una transversalidad de roles que se basa más en la violencia y en el mantenimiento de esos roles violentos del hombre a la mujer”, cuenta Fernando González, que afirma que solo el 5-10% de los menores del proyecto Fenix reconocen comportamientos machistas.