En Igualdad: La vida en la vejez

En muchas ocasiones, llamarle a alguien "vieja" o "viejo", ha sido siempre un tratamiento despectivo. De eso hemos hablado con la psicóloga feminista, Anna Freixas, quien ha escrito el libro, "Yo vieja. Apuntes de supervivencia para seres libres": "Llamar vieja quiere decir que no eres joven. Ser viejo es haber tenido la suerte de llegar a un punto determinado del ciclo vital. Otras cosa es que la sociedad haya utilizado ese término para denigrar a las personas pero, en realidad, el libro pretende normalizar y reapropiarnos de una palabra que lo único que indica es que estamos vivas", ha dicho la catalana.

Anna ha insistido en que hay que luchar contra los estereotipos a través de la educación en la infancia: "En este momento hay muchos viejos y viejas que se pueden llegar a la vejez con dignidad, con belleza y estilo, con un correcto estar en el mundo tan interesante como el de muchas personas jóvenes".

Teresa es una mujer 79 años, que participa en los programas para personas mayores de la Fundación La Caixa. En "La Brújula", ha explicado que "uno de los objetivos importantes de ser mayor es intentar mantener una vida que tenga sentido": "Hay que otorgarle significado a lo que hacemos y plantearnos qué cosas podemos hacer y están a nuestro alcance. Esto puede mantener la ilusión, el interés y la curiosidad para vivir todos los días", ha puntualizado.

El trato de los hijos a los padres

Teresa decidió cortar la relación con su hijo ya que solo iba a pedirle dinero: "En esa decisión encontré una fuerza que no sé de dónde la saqué. Fue un momento muy difícil. Me quedé mal pero después me he sentido bien a pesar de todo. Me arrepiento de no haberlo hecho antes", ha confesado.

Anna Freixas, ha asegurado que en muchas ocasiones los hijos manipulan a los padres hagan lo que ellos quieren: "Al ser mayores se les da un trato infantilizado que inutiliza, es una forma de control y una enorme desconsideración", ha sentenciado.