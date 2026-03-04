El VPH, mucho más que una infección de transmisión sexual: "Puede producir cáncer hasta en seis zonas corporales"

En España, como mínimo, dos millones y medio de personas reciben cada año el diagnóstico del virus del papiloma humano (VPH). Así lo ha asegurado el doctor Jesús de la Fuente, coordinador de la Unidad de Patología del Hospital Universitario Infanta Leonor Vallecas-Madrid y presidente de la Asociación VPH Madrid, en una entrevista en La Brújula, donde ha subrayado que, aunque se habla del virus en singular, en realidad se trata de una familia de virus con comportamientos muy distintos.

"En España, como mínimo, dos millones y medio de personas reciben el diagnóstico de VPH al año. Aunque los profesionales hablamos en singular del virus del papiloma humano, la realidad es que es una familia de virus", ha explicado. Dentro de esa familia, ha detallado, hay variantes con capacidad de producir cáncer y otras que únicamente provocan verrugas.

El experto ha insistido en que la prevención es "fundamental" y advierte de que el VPH no afecta solo a las mujeres ni se limita al cuello del útero. "Puede producir cáncer hasta en seis zonas corporales tanto del hombre como de la mujer", ha señalado. En el caso de la garganta, ha advertido, no existen medios para adelantarse al problema, por lo que "la vacuna hace un papel importante", también en el resto de localizaciones.

Vacunación en adolescentes

La vacunación en adolescentes sigue siendo el primer objetivo. Según ha explicado, la protección es mayor antes de iniciar las relaciones sexuales. "La gente tiene muy implantada la vacunación en adolescentes, que son nuestro primer objetivo y a quienes hay que proteger primero porque la vacuna funciona muy bien antes de tener relaciones sexuales, que es cuando más protección ofrece", ha afirmado.

Sobre el contagio, el doctor ha recordado que mantener una relación estable reduce el riesgo, pero no lo elimina. "Las relaciones de pareja estable evitan el riesgo, pero no el contagio", ha indicado. El motivo es que el virus se contrae en una relación sexual concreta que no siempre puede identificarse y puede permanecer silencioso durante años, de modo que puede manifestarse tiempo después incluso dentro de una pareja estable.

Además, ha lamentado que exista la creencia de que un diagnóstico de VPH implica necesariamente una infidelidad. "Es culpa de los profesionales que se crea que detrás del virus hay una infidelidad. Este temor hace que no se hable sobre ello".