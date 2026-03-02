Pedro Rodríguez, experto en Relaciones Internacionales, sobre el "nuevo" Donald Trump: "Trump está planteando una guerra eterna... sin final a la vista, sin objetivos claros, sin una estrategia definida"

El profesor Pedro Rodríguez ha desgranado en 'La Brújula' la compleja situación geopolítica actual, marcada por la escalada bélica de Irán y el giro estratégico de la Casa Blanca. Según el experto, hemos pasado de una "guerra coreografiada" a un escenario de incertidumbre total donde las antiguas reglas de contención han saltado por los aires.

Del teatro bélico a una guerra sin límites

Rodríguez sostiene que los intercambios de ataques entre Israel e Irán han dejado de ser medidos y limitados. "Lo que vemos ahora es una guerra sin líneas rojas", afirma con rotundidad, señalando que Irán aún conserva una potencia militar suficiente para lanzar ataques continuos y descentralizados, incluso en objetivos como Chipre. Para el profesor, esta resiliencia demuestra que descabezar el liderazgo espiritual de la República Islámica no es suficiente para forzar un cambio de régimen.

El giro "imprudente" de Donald Trump

Uno de los puntos más críticos de la entrevista es el análisis de la figura de Donald Trump. Rodríguez destaca una metamorfosis en el presidente estadounidense: de un líder que prometía aislacionismo y el fin de las "guerras eternas", a uno que ahora plantea un conflicto sin final a la vista ni estrategia definida.

Legado personal: Trump parece estar buscando un éxito histórico que ningún presidente previo logró.

Trump parece estar buscando un éxito histórico que ningún presidente previo logró. Riesgo económico: El experto advierte que esta postura ignora los riesgos de inflación y crisis energética que podrían derivarse del conflicto.

El experto advierte que esta postura ignora los riesgos de que podrían derivarse del conflicto. Nueva retórica: Define al actual Trump como alguien "mucho más dispuesto a asumir riesgos, mucho más imprudente", que ha abandonado su papel tradicional de contención para "comprar mercancía averiada" en Oriente Medio.

Netanyahu y la "guerra de capricho"

El profesor distingue entre las "guerras obligadas" y las "guerras de capricho", situando el actual conflicto en esta segunda categoría, la cual suele terminar mal por su falta de respaldo y su impopularidad. Mientras Benjamin Netanyahu busca la implosión del régimen iraní y no teme al caos, Rodríguez recuerda que figuras históricas del republicanismo, como Dick Cheney, ya advirtieron en el pasado que las consecuencias de una confrontación directa con Irán serían inasumibles para Estados Unidos.

El declive de España frente al bloque europeo

Finalmente, Rodríguez lamenta la posición de España en el tablero internacional, contrastándola con la seriedad de Francia, Alemania y el Reino Unido. Critica que la política exterior española se haya convertido en una herramienta de "micropolítica doméstica" y partidismo cortoplacista, lo que está transformando al país de una potencia media a una "potencia mediocre bastante irrelevante".

Mientras las grandes potencias europeas aparcan sus diferencias internas para invertir en defensa y coordinar arsenales nucleares, España se pierde, según el experto, en "guerras culturales" y cálculos políticos menores que nada tienen que ver con la seguridad y prosperidad de la nación.