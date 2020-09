Sergi Sabriá, de ERC: "Amnistía y referéndum son los dos puntos que llevaremos a la mesa de diálogo"

Sergi Sabriá ha hablado en La Brújula sobre el estado de las negociaciones de los Presupuestos con el Gobierno: "No es fácil a día de hoy. El PSOE ha escogido y ha decidido tirar hacia la derecha y buscar el apoyo de Ciudadanos. La elección está en su mano, pero debe haber un cambio de rumbo importante".

En este sentido, Sabriá ha insistido en que no pactarán ningún acuerdo con Ciudadanos: "Con Ciudadanos, que quiere a todos nuestros compañeros en la cárcel y que ha sido impulsor de la situación que se produce ahora en Cataluña, no vamos a compartir acuerdos. Es imposible y no creo que queramos los mismos Presupuestos. El Gobierno más progresista de la historia debería estar en el lado que debería estar, pero la gran decisión la tiene el PSOE".

El presidente de ERC en el Parlament también ha afirmado que no puede expresarse "con toda libertad en el Parlamento": "No se pueden aprobar mociones porque entra la Fiscalía de pleno y acabas en el Supremo con amenazas de inhabilitación".

Por ello, ha comentado los dos puntos claves que llevará ERC a la mesa de diálogo con el Ejecutivo sobre Cataluña: "Amnistía y referéndum son dos puntos que vamos a llevar a la mesa. La amnistía es la solución, porque no acabaría con los que hoy sufren esto, sino que acabaría con la parte represiva del conflicto por el que se acusa a estas personas de poner urnas en Cataluña".

Por último, Sabriá ha subrayado que "queda muchísimo" por avanzar en ese diálogo: "Hay que hacer un orden del día, tiene que quedar claro que Cataluña pondrá esto sobre la mesa y que el otro lado escuchará, pero no hemos llegado ahí y queda muchísimo".

Seguro que te interesa...

Carmen Calvo: "Si Torra es inhabilitado no se podrá sentar en ninguna mesa de diálogo, pero esta existirá"