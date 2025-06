Borja Sémper señala a los socios de Sánchez: "La corrupción no solo ensucia a los responsables, sino a quienes la encubren"

El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha sido contundente al analizar la comparecencia de Sánchez. En La Brújula, Sémper ha manifestado su indignación y calificado la situación como "alucinante", destacando que el presidente Pedro Sánchez y sus socios de gobierno están dejando que la corrupción "ensucie no solo a quien la protagoniza, sino también a quienes la encubren o permiten". Sémper ha hecho hincapié en la responsabilidad de los socios de Sánchez en este contexto, señalando que, aunque aún no se hayan dado cuenta, "la corrupción les va a hacer un daño reputacional inmenso".

El portavoz del PP apunta que, a pesar de que los socios de Sánchez podrían estar "en un proceso de duelo", en algún momento "tendrán que decidir si seguirán dando la cara por lo que estamos viendo". En su opinión, los socios del Gobierno están actuando como cómplices al permitir que las investigaciones por corrupción continúen sin una respuesta clara de los responsables. A pesar de esto, Sémper reconoce que "hoy no están por dejarle caer", ya que actualmente los socios están más interesados en obtener más concesiones de un Sánchez cada vez más débil.

Sobre la posibilidad de una moción de censura, Sémper explica que, aunque el Partido Popular ha considerado esta opción, no la han presentado aún debido a que no creen que sea el momento adecuado. "Una moción de censura tiene que tener al menos algún viso de prosperar, si no es un brindis al sol", y añade que el PP prefiere reservar esta herramienta para un momento en el que haya una ventana de oportunidad real para que prospere. Además, destaca que los socios del Gobierno se están retratando "todos los días", lo que, en su opinión, ya está actuando como una moción de censura por sí misma.

El portavoz del PP ha calificado las palabras de Sánchez como "bochornosas", señalando que Sánchez ha estado durante meses atacando a los jueces, la Guardia Civil y los medios de comunicación que investigaban los casos de corrupción dentro del PSOE. "Hoy sabemos que la UCO y la Guardia Civil han hecho su trabajo impecablemente".

El dirigente popular también califica como "escapismo" la actitud de Sánchez, quien, según Sémper, ha perdido el control del relato político y está intentando convencer a los españoles de que no sabía nada sobre la corrupción dentro de su partido. "Nos quiere hacer creer que no sabía nada. Bueno, pues a lo mejor hay quien se lo cree".

Sémper concluye su intervención afirmando que lo que está ocurriendo es la "decrepitud del relato" y la pérdida de control de la iniciativa política por parte del presidente del Gobierno. A pesar de la "profunda indignación" que siente, el portavoz del PP asegura que, aunque aún queda tiempo, el momento adecuado para una moción de censura llegará, y cuando lo haga, será "contundente".

Con estas declaraciones, Borja Semper dejó claro que el Partido Popular no descansará hasta que se haga justicia y el Gobierno de Sánchez rinda cuentas por la crisis interna que está afectando gravemente la credibilidad del PSOE y la estabilidad política de España.