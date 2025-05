Pedro Méndez de Vigo: “Hay voluntad, pero pocas opciones de paz real en Ucrania”

El general retirado del Ejército de Tierra Pedro Méndez de Vigo ha mostrado su escepticismo ante las posibilidades de una salida negociada al conflicto en Ucrania, a pesar de los recientes esfuerzos diplomáticos. “Yo no percibo esa voluntad, lo que percibo es una voluntad clara de no querer ser aquel que no quiere negociar”, ha señalado en La Brújula.

Aunque reconoce como “positivo” el intento de abrir una cumbre en Estambul, considera que “hay pocas posibilidades de éxito”. En su análisis geopolítico, apunta a Estados Unidos y China como actores clave: “Son las dos potencias más importantes ahora mismo en el mundo y por tanto son determinantes”.

Sin embargo, Méndez de Vigo defiende que la Unión Europea tiene “más influencia de lo que parece” y que su unidad en defensa de Ucrania “es bastante firme” y preocupa en Moscú. Sobre la postura de Donald Trump, advierte que está siendo “muy comprensivo con la actitud del Kremlin” y que “las expectativas de paz que él tiene no están dando sus frutos”.

Respecto al papel de China, destaca que “el apoyo más importante es el político” y que su presencia junto a Putin “puso de manifiesto que no está aislado”. Finalmente, subraya la relevancia del precio del petróleo en esta guerra: “Ahí sí que está jugando fuerte la administración americana”.