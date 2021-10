Podemos aclara que el bono de vivienda es decisión de Sánchez y teme que pueda subir el alquiler

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, nos cuenta sus sensaciones tras el acuerdo de la ley de viviendas y del impuesto de sociedades: "Satisfechos. En cuanto a materia de viviendas ya habíamos alcanzado un acuerdo hace un año para regular el precio de los alquileres, aunque nuestro socio de Gobierno se resistía a llevarlo a la praxis y también el impuesto de sociedades, así que estamos contentos".

"Hace diez meses que la ley de viviendas está preparada y en las próximas semanas se llevará al Congreso. Esta ley es un cambio de paradigma. Hasta ahora la vivienda era un bien de mercado para el pelotazo y el lucro y ahora este Gobierno la va a tratar como lo que es un derecho social del que se van a beneficiar los españoles y especialmente los jóvenes que tienen unas dificultades enormes para emanciparse y ahora tendrán más fácil acceder a una vivienda digna", explica.

Será competencia de las comunidades

Aclara que la decisión será de las comunidades y pide que reflexionen: "La competencia es de las comunidades autónomas y ayuntamientos. Parece que hay algunas que han dicho que no la van a aplicar. Yo les pediría que reflexionen y piensen en sus ciudadanos, los jóvenes, los pensionistas..." Y lo personaliza especialmente en Isabel Díaz Ayuso: "El problema del PP y de Ayuso es que hace oposición al Gobierno de España y a quien realmente hace oposición es a la mayoría social de los madrileños. Lo que no puede ser es que ponga una alfombra roja a la especulación y fondos buitre y que no permita a los madrileños acceder a la vivienda. La pediría reflexión y que se preocupe de las personas a las que gobierna. Mediante esta ley tiene una gran oportunidad para facilitar el acceso de madrileños a la vivienda".

Plantea Juan Ramón Lucas que medidas similares no han traído buenos resultados en Cataluña, lo rebate Fernández: "En Cataluña desde que se han regulado los precios se ha aminorado el alquiler. En Alemania se han puesto medidas para congelar el precio del alquiler. Con esta ley nos asimilamos a Europa". En algunos sitios no ha salido bien, le apostila Lucas. "Y en otros muchos sitios ha salido muy bien", vuelve a incidir el de Podemos. En Barcelona hay un 40 por ciento menos de pisos disponibles pero apunta Pablo Fernández que "el precio ha bajado un 8 por ciento".

El bono de vivienda no entraba en el acuerdo

Y el portavoz admite que el bono de ayuda a la vivienda para jóvenes de 250 euros, no entraba en el acuerdo: "Es una medida que no forma parte de la ley de vivienda. No forma parte del acuerdo que tenemos con el PSOE. La ha anunciado el presidente del Gobierno y la vamos a estudiar muy bien porque tememos que pueda subir el precio del alquiler. Es algo que ya pasó en su día con Zapatero que daba ayudas a la vivienda y provocó un aumento del alquiler. Lo ideal es acompasarla con la regulación de los precios de la vivienda para evitar la subida".

"Estamos seguros de que Esquerra apoyará los Presupuestos porque esta ley de viviendas era una de sus demandas claves. Serán los más sociales de la historia, y estamos convencidos que serán aprobados por Esquerra", finaliza.