Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico: "Una gran guerra es lo más parecido a lo que ahora afrontamos"

Julio Mayol reconoce en La Brújula que el sistema se está aproximando a un límite en la lucha contra el coronavirus. "No solo por las autoridades, sino por los trabajadores que han tenido que cambiar su vida en dos semanas. Hemos pasado a un estado de crisis y un reto que no hemos conocido ninguno de los que estamos aquí".

El director médico del Hospital Clínico de Madrid asegura que nadie estaba preparado para lo que venía: "Tengo contacto con otros países y esto nos ha pillado a todos no preparados. Nadie estaba preparado ni tiene recursos para responder a un reto de estas características; no podemos ni prevenir ni curar, solo cuidamos esperando a que el organismo de cada paciente luche y se recupere. Está cayendo gente de verdad, con nombres y apellidos, y lo que te pase tiene repercusiones en mucha gente".

Además, Julio Mayol admite que la carga emocional de los profesionales durará hasta después de la crisis: "Estas personas están sometidas a una repercusión emocional que nos va a durar mucho tiempo después".

Mayol no descarta el traslado de personal sanitario de otras comunidades a los lugares más afectados: "Somos un único país y tenemos que responder como sociedad. Lo que pasa aquí va por oleadas".

Sobre el material sanitario, comenta que no están preparados para lo que pueda surgir en unos días: "Hemos recibido muchas donaciones, pero no estamos equipados para prevenir lo que va a pasar en unos días. Vivimos el día a día y nuestros profesionales se implican hasta el final. No nos sobra".

Isabel Díaz Ayuso: "Es el momento más difícil de la pandemia pero el esfuerzo dará sus frutos"