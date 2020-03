Isabel Díaz Ayuso: "Es el momento más difícil de la pandemia pero el esfuerzo dará sus frutos"

Por el momento, la crisis del coronavirus ha dejado en la Comunidad de Madrid 1.535 muert0s, 2.291 curados y más de 10.000 personas ingresadas. Ante esta situación, Ayuso dice que "estamos en el momento más difícil de la pandemia. Muchas empresas y personas han cambiado su vida y todavía no se ven los resultados, pero pronto este esfuerzo va a dar sus frutos aunque no sabemos cuándo porque este virus es desconocido". Además, señala que "según indican la evoluciones de estos países, la próxima semana se bajarán los contagios".

Ayuso destaca algunas medidas que han puesto en marcha como "medicalizar hoteles, hemos conseguido crear una red de hoteles y que IFEMA se haya creado en 18 horas como hospital y haber crecido el número de UCIS".

Sobre la posibilidad de cerrar Madrid dice que "eso es competencia del Gobierno" y asegura que "la gente en sus casas tiene que tener garantizados unos servicios mínimos".

La dirigente madrileña comenta las complicaciones que están teniendo para conseguir material. Asegura que "por más que lo digo, no nos llega" y explica que "no es tan fácil traer material de China porque las cuestiones burocráticas no son las mismas". Además, dice que "uno de los peores problemas de las pandemias es estar trabajando contra los bulos, se mueven fotos pero no se cuentan los milagros como el de IFEMA". También reconoce la necesidad de hacer test masivos para saber el número de contagiados.

Sobre la evolución de su positivo en coronavirus comenta que "tengo la suerte de ser de esas personas que tienen síntomas leves. La semana pasada tuve mucho cansancio y perdí el olfato y el gusto. Estuve completamente aislada y gestionar esta situación con móvil, ordenadores y aislada es bastante complicado". Además, dice que "tengo la suerte que me ayudan con la comida...".

De su entrevista en el Financial Times, dice que "es un orgullo que me consideren la luchadora de Madrid... y la verdad que siempre es un honor ser presidente de tu región pero sobre todo lo mejor es poder ayudar en un momento como éste".

Para frenar el problema en las residencias de ancianos, la presidenta madrileña asegura que "vamos a contratar a 2175 personas de residencias y vamos a tratar de mejorar la comunicación con las residencias porque en algunos casos no han informado de lo que ocurría al Consejero de Sanidad". Comenta que una de las curiosidades de este virus es que "en primera instancia todo está en la normalidad y de pronto en unas horas le hace polvo a cualquier persona, lo que contrae un porcentaje altísimo de mortalidad".

Como nota positiva cuenta que "este martes en Madrid hemos logrado el trasplante de corazón de una niña de siete años y se siguen atendiendo infartos y otras urgencias". Por todo ello, cree que "la sanidad madrileña va a hacer historia en la gestión de esta crisis". También, habla de la buena noticia de "la aprobación de Madrid Nuevo Norte que es uno de los mejores proyectos de europea en materia de empleo y que va a ayudar a recuperarnos".

