Andrés Trapiello: "'Me piden que regrese' es la novela que he querido escribir toda la vida"

El escritor Andrés Trapiello asegura en 'La brújula' que llevaba ocho años sin publicar un libro y que la novela que acaba de publicar, 'Me piden que regrese' es la novela que ha querido escribir toda la vida.

"Llevo 30 años intentando escribir una novela que sirviera a todo el mundo", reconoce el escritor.

Argumento de la novela

El escritor y editor español cuenta que la novela trata de un español que se exilia en EEUU en los años 30 y que vuelve a España en el año 45, reclamado para los servicios secretos americanos. Este español, dice Trapiello, vuelve convencido de que va a prestar un gran servicio a nuestro país a través de los EEUU.

Trapiello dice que es una novela que aprovecha el tiempo en el que está basado para explicar lo que "no tenía sentido en la crónica".

Además, dice que Madrid es uno de los personajes de la novela y de sus libros junto con: Madrid, Cervantes y la Guerra Civil.

"Me cuesta mucho escribir todo, pero me he pasado muchas horas documentándome, y le he dado muchas vueltas a cómo podía unir todo eso: Madrid, Cervantes y la Guerra Civil", afirma.