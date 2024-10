Qué razones hay detrás de la dimisión de Íñigo Errejón: de las acusaciones de violencia machista a su enigmático mensaje

Íñigo Errejón deja la política. El que fuera uno de los fundadores de Podemos, la formación que ascendió de manera meteórica de la mano de Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, y ahora portavoz de Sumar ha anunciado su dimisión a través de un extenso comunicado en su cuenta oficial de Twitter.

"Anuncio mi dimisión como portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar, dejo el escaño en el Congreso y todas mis responsabilidades políticas", ha escrito Errejón, aunque antes había esbozado algunos mensajes enigmáticos como "he llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona", "esto (la primera línea política y mediática) genera una subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras e incluso con uno mismo".

El adiós de Errejón se ha producido en unas circunstancias repentinas y en plena polémica tras la supuesta denuncia de varias mujeres que le acusan de violencia machista, según ha informado Público. La propia formación de Sumar ha emitido un comunicado en el que dice que inician un proceso para "recabar información" y afirma que la Ejecutiva del partido se ha reunido de manera inmediata.

Así, el diario Público cita a fuentes cercanas al diputado y a su partido, Más País, para informar de una denuncia pública de varias mujeres que afirman haber sufrido maltrato por parte del portavoz de Sumar. Según esta información, esto habría sido el "detonante" de la decisión que ha tomado Errejón.

Además, esta decisión se produce un día después de que la periodista Cristina Fallarás compartiese en Instagram un supuesto testimonio de una mujer que acusaba a "un político que vive en Madrid", que define como "el indignado social" y que "nunca saca la cabeza los días del 8M". También lo califica de "verdadero psicópata" y "monstruo", además de llamarle "maltratador psicológico" y narrar parte de este episodio.

Este es el post de la periodista:

La denuncia de una mujer en 2023

Pero la cosa no acababa aquí, y es que Público también cita otra denuncia anónima fechada en junio de 2023, cuando una mujer contó en Twitter un episodio de "agresión sexista": "¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk?".

"Tenía que haber algún error", sigue el testimonio: "Lo dejamos correr otra vez, y yo dudaba mucho de que volviese a ocurrir después de que mi amiga C le diese el manotazo. Sin embargo, al poco rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente".

Este es el resto del mensaje: "Me quedé parada sin saber cómo reaccionar, como en shock. No podía estar pasando. No sabría decir cuanto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco. En algún punto paró y mis amigas M y D me vieron la cara y empezaron a preguntarme que si estaba bien, y ahí ya decidí decírselo todo al resto del grupo e ir fuera para hablar las cosas".

"Se lo acabé contando a mis amigas y a más gente, hasta que di con una de las organizadoras del evento, a la que también se lo conté con todos los detalles, para que quedase constancia más que nada. Esta chica fue a hablar con el grupo de Errejón, y yo no sé lo que hablaron pero se fueron enseguida del sitio", termina el mensaje.