Fernández Mañueco cree que "el diálogo ha vencido en Castilla y León" y pide un esfuerzo en el Congreso

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comenta en La brújula que "el diálogo ha vencido a la confrontación". No obstante en el pacto de reconstrucción no participará Vox ni Unión por el Pueblo Leones. Explica que "debíamos buscar un pacto más amplio y no solo con los partidos de Gobierno porque la junta está compuesta por 81 diputados". Para llegar a este acuerdo Fernández Mañueco explica que "hemos tenido que renunciar en algunas cuestiones y de esta manera llegar a un punto de equilibrio".

Pide un esfuerzo a nivel nacional para que ocurra lo mismo

"Este pacto de reconstrucción es el que está pidiendo la sociedad a nuestros políticos, esto lo digo por mi partido y por el resto de partidos de España" afirma Fernández Mañueco. Y por ello pide un mayor esfuerzo a Pedro Sánchez y Pablo Casado para que se llegue a un acuerdo. "Me gustaría que hubiera un entendimiento y un acuerdo más amplio", asegura.

No obstante, Fernández Mañueco cree que "Pablo Casado ha apoyado, en muchas ocasiones, sin condiciones al Gobierno durante el Estado de Alarma". Y pide a Pedro Sánchez mayor responsabilidad por ser el presidente del Gobierno.

Injusticia del Gobierno entre Comunidades Autónomas

Alfonso Pérez Mañueco nos habla de las reuniones de las Comunidades Autónomas con el presidente Pedro Sánchez durante la pandemia del coronavirus. Comenta que "fueron encuentros de escuchar y proponer. Tuvimos que tomar nota unos de otros para sacar adelante la situación".

Aunque el presidente de la Junta de Castilla y León está en desacuerdo con el reparto de los 16.000 millones entre las autonomías. Fernández Mañueco afirma que "en algún momento el Gobierno de España no ha actuado con justicia y se ha favorecido a algunas comunidades por encima de otras. No quiero dar nombres pero están en la mente de todos".