La Confederación Nacional de la Construcción valora en La Brújula el plan de vivienda del Gobierno: "Es un plan de vivienda razonablemente bueno"

En su intervención con Rafa Latorre, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción, Pedro Fernández Alén, reconoció que el plan es mejorable pero positivo, ya que triplica la dotación de planes anteriores y aborda tanto la construcción de nuevas viviendas como las ayudas a compradores jóvenes y familias.

Subrayó que el principal problema radica en la escasez de oferta, agravada por la falta de suelo edificable y la incertidumbre jurídica, y alertó sobre la caída en la compraventa de casas por segundo año consecutivo debido a la subida de precios y la falta de estabilidad.

Valoración del plan de vivienda

El presidente de la CNC destacó que el plan pone medidas tanto para promotores como para compradores, intentando solucionar la falta de vivienda para jóvenes y familias. "El plan de vivienda es un plan de vivienda razonablemente bueno", afirmó, señalando que también incluye ayudas para eficiencia energética y rehabilitación. Insistió en que su éxito depende de la coordinación con comunidades autónomas.

Obstáculos en la Ley del Suelo

Fernández Alén criticó el artículo 55 de la Ley del Suelo, que retrotrae procedimientos a su origen por errores subsanables, generando plazos de 10-15 años y desincentivando inversiones. Aunque hay propuestas de modificación tanto del PSOE como del PP, la división política las complica, pero confía en que se avance para dar seguridad jurídica a promotores. "Para tener vivienda es necesaria la materia prima de la vivienda, que es el suelo", resumió.

Caída en la compraventa de viviendas

El sector construye 90.000-100.000 viviendas al año, frente a 220.000-240.000 nuevos hogares, lo que dispara precios y excluye a muchos compradores. La ralentización se debe a incertidumbre por conflictos bélicos y falta de reglas claras, pidiendo estabilidad para reactivar el mercado. Bank of America advierte de que los salarios no siguen el ritmo de los precios.

Hipotecas y carga fiscal

Ante la reducción del 40% en hipotecas por Bankinter, Fernández Alén valoró las ayudas del plan para la entrada inicial (20% del precio más 10% en gastos), pero apuntó que casi el 30% del coste de una vivienda de 300.000 euros son impuestos (14 tributos).

Propuso sistemas de revisión de precios para estabilizar fluctuaciones de materiales durante 24-36 meses de construcción.