Un experto en política internacional expone en La Brújula los puntos clave de la cumbre del G7: "El acuerdo de paz se podría llamar acuerdo de estabilidad"

La ciudad francesa de Evian ha acogido desde este lunes la tradicional cumbre anual del G7. Una reunión en la que participan Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido y que va a abordar hasta este miércoles como tema principal los conflictos armados en Oriente Medio y Ucrania. Y es que la cita coincide con la firma del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra más de tres meses después, así como para reabrir completamente el estrecho de Ormuz, vital para el tráfico marítimo internacional.

No obstante, la reunión también cuenta con temas de gran calado internacional y que son de interés para todos los países participantes. Tal y como refleja la programación, los temas a abordar tienen que ver con los retos geopolíticos, el crecimiento económico y el futuro de la inteligencia artificial.

Sobre ello ha hablado José María Peredo, Catedrático de comunicación y política internacional, en La Brújula, dirigido por Rafa Latorre. La Inteligencia Artificial es uno de los puntos clave de esta reunión debido a su especial incidencia en la actualidad.

El papel de la tecnología en la reunión del G7

Durante la historia, varios han sido los avances tecnológicos que han marcado el fin de una era y el comienzo de otra. En este caso, la Inteligencia Artificial ha significado un cambio de orden, tal y como explica José María Peredo: "Igual que la tecnología digital marcó el cambio de momento histórico al final de la Guerra Fría u otras tecnologías más agresivas como la tecnología nuclear, que marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, en este momento la IA y otras como la digitalización o la robótica están presentes y significan un cambio de mundo, de orden y de manera de hacer las cosas".

Es por ello que la IA ocupa un papel fundamental en esta cumbre. No obstante, tal y como explica el catedrático, a pesar de que forma parte de los temas a tratar, no significa que el paradigma sea conocido o que los líderes sean capaces de definirlo correctamente.

La implicación de la IA en el mundo

Es tal la importancia de la IA, que no solo el aspecto geopolítico territorial es fundamental en la política internacional, sino también el orden tecnológico. Así lo describe Peredo, poniendo de manifiesto el papel fundamental de esta tecnología en la guerra de Irán y en la guerra de Ucrania.

No obstante, el experto asegura que una de las prioridades de los países está en ahondar por completo en todas las posibilidades que ofrece la IA: "Indudablemente aparece esa orientación de encontrar en la tecnología un acuerdo de cómo desarrollarla, un entendimiento sobre su limitación, una manera en la cual implicar a las empresas y buscar acuerdos para desarrollarla conjuntamente".

La opinión del experto sobre el acuerdo entre EE.UU e Irán

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, ha llegado a la cumbre del G7 después de anunciar un acuerdo que pondrá fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán. Sin embargo, según comenta el catedrático de la Universidad Europea, no sería un acuerdo de paz al uso: "Yo creo que el acuerdo de paz se podría llamar acuerdo de estabilidad", explica Peredo.

El experto se muestra cauto ante el anuncio de Trump, ya que el conflicto ha dejado muchos interrogantes y algunos objetivos israelíes y estadounidenses no se han cumplido. Por ello, el catedrático asegura que la mesa de negociación debe continuar: "Yo diría que hay que esperar, seguir en una mesa de negociación, pero que duda cabe que lograr el acuerdo significa varios meses de negociación, sentar al nuevo equipo dirigente, rebajar las expectativas de Israel y que Estados Unidos salga de un atolladero".