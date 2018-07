Cristina Cifuentes: "Una Coalición Constitucionalista sería algo muy bueno para Cataluña"

ICETA O ARRIMADAS: Preguntada por cuál de los dos candidatos que apoyaría para un Gobierno, Cifuentes reconoce que "yo claramente me quedo con García Albiol" y "ya después veremos después de las elecciones qué vamos a hacer". Además, destaca la importancia de que "salga una aritmética paralmentaria que sea contraria a lo que ha habido hasta ahora".

SÁNCHEZ MATO: Sobre Sánchez Mato dice que "lo que tendría que haber hecho es dejar su acta de diputado" y cumplir el "código de moralidad del que hablan siempre en Podemos". De todos modos, recuerda la "doble moralidad" de Podemos con la corrupción ya que "cuando la imputación es del PP piden dimisiones y en cambio cuando les toca a ellos no lo hacen".

SU CANDIDATO PARA LA ALCALDÍA DE MADRID: la presidenta madrileña considera que "Pablo Casado sería un buen candidato pero cree que no es momento de hablar de ellos porque sólo los quemaría". En su opinión, hay muchas personas en el PP que pueden presentarse y tener ese perfil fuerte y contundente que se necesita".

¿SE PRESENTARÁ MANUELA CARMENA A LA REELECCIÓN?: Cifuentes reconoce que con Manuela Carmena "me une un gran afecto personal y me consta que no le gusta que le pregunten por la reelección". De todos modos, tiene muy claro que "volverá a presentarse".

POSTURA CONTRARIA A LA CORRUPCIÓN: Cristina Cifuentes defiende que "desde el principio hemos cumplido lo de tener tolerancia cero frente a la corrupción. De hecho, hemos sido los que hemos llevado a la Fiscalía el caso del Canal de Isabel II. Además, deja claro que "la dirección nacional, encabezada por Rajoy siempre me ha apoyado en las medidas anticorrupción"

¿ESTÁ LIMPIO EL PP DE MADRID?: la presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "por supuesto que el PP de Madrid está completamente limpio". De hecho, dice que "la mejor fórmula para evitar problemas es decirle siempre a los ciudadanos el lugar al que va destinado cada dinero". Por eso, anuncia que está previsto que "en los próximos meses abrirá un portal de transparencia, que es uno de los mejores antídotos contra la corrupción".

RELACIÓN DE SU PARTIDO CON CIUDADANOS: preguntada por las fracturas que han estado a punto de acabar en divorcio con Ciudadanos, Cifuentes dice que "son sólo peleitas" porque "al final estamos cumpliendo el acuerdo y mientras lo sigamos haciendo nos van a apoyar como se ha demostrado en los Presupuestos, otro tema es la convivencia del día a día, en la que Ciudadanos por cierto suele apoyar a la izquierda".

¿PACTARÍA CON C'S EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES?: la líder del PP madrileño dice que en estos años en el Gobierno "hemos tenido la oportunidad de aprender tanto ellos como nosotros". De todos modos, se muestra partidaria de que "tengamos o no mayoría parlamentaria para gobernar, sería muy interesante que lográsemos tener un pacto".

LA SANIDAD MADRILEÑA: Cifuentes defiende que "en la actualidad la sanidad madrileña es sin duda la mejor de España", entre otras razones porque "destinamos un 41% del presupuesto a ella y en tono personal es muy importante para mi porque gracias a ella me salvé".

RELACIÓN CON ERREJÓN: Dice que "apenas le conozco, salvo en alguna ocasión que hemos coincidido en un programa, pero es un chico que me cae simpático". Además, se muestra muy crítica de que "la dirección de Podemos le haya querido castigar mandándole a Madrid, cuando presidir la Comunidad de Madrid es uno de los mayores privilegios que se pueden tener".