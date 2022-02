Carmen Calvo, sobre la investigación de abusos por parte de la Iglesia: "No nos interesa la politización, pensamos en las víctimas"

La exvicepresidenta primera del Gobierno, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, Carmen Calvo analiza en 'La brújula' la investigación de los abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia y se pronuncia sobre las disculpas del Papa emérito, Benedicto XVI.

Calvo explica que el PSOE se niega a ceder ante las presiones de Podemos para investigar en el Congreso los abusos sexuales a menores por parte de la Iglesia, mientras que su partido pretende que se haga por parte del defensor del pueblo. Según comenta, primero tienen que "conocer la opinión de los expertos que están en el ámbito de lo jurídico, de la psiquiatría".

De esta manera, quieren "averiguar toda la verdad de lo ocurrido" para a continuación "pedir la colaboración de la Iglesia Católica" en cuanto a la facilitación de documentación e información. Con ello, desde el PSOE quieren "poner el foco fundamental de escuchar a las víctimas y a partir de ahí ver cómo reparamos esta situación como un país digno". Por ello, considera que "los expertos nos tienen que ayudar mucho para saber cómo abordar esto".

La exvicepresidenta recuerda que se trata de una "situación complicada", donde "el foco es proteger a las víctimas, escucharlas y conocer la verdad", ha reiterado. E insiste en que "todo lo demás no interesa" al PSOE. "A mi partido no le interesa la politización de este asunto porque estamos pensando en las víctimas", ha espetado. Además, reconoce que al PSOE "le interesa una comunicación con la Iglesia Católica y por eso hemos pensado que el defensor del pueblo haga un informe".

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso matiza que esto "no significa que luego no haya un debate con todos los grupos parlamentarios". Ya que, asegura que "el Parlamento esta para el debate político, incluso para la discrepancia y el enfrentamiento civilizado de posturas diferentes".

Aún así, insiste en que el PSOE quiere evitar que "las víctimas tengan miedo a salir, a hablar, a pensar que se les complican sus vidas". Y confirma que esta decisión ha sido muy meditada por su partido.

El Papa Francisco está haciendo una labor encomiable con este asunto

Por otro lado, habla también sobre las disculpas que ha ofrecido el Papa emérito, Benedicto XVI y Carmen Calvo reconoce que "Papa Francisco está haciendo una labor encomiable con este asunto", que califica de "insostenible".

Además, Calvo alega que estas investigaciones no son "una causa contra la religión", sino que se trata de luchar por la dignidad de los mayores y menores y hacer justicia.

Reforma laboral

Asimismo, Carmen Calvo también se pronuncia sobre la reforma laboral y critica a todos los partidos que no la han apoyado, en especial al líder de la oposición: "lo que no se por qué el PP no la apoya, el futuro de España depende de una reforma como la que hemos hecho".