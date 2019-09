Antonio Garamendi: "Se habla de un gobierno a la portuguesa, pero en Portugal no se ha revertido la reforma laboral"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, explica en La Brújula que una de las opciones que se baraja para terminar con el bloqueo político era un gobierno a la portuguesa, pero recuerda que en Portugal gobierna un Ejecutivo de izquierdas que no ha revertido las normas llevadas a cabo por el anterior de derechas, en especial, la reforma laboral.

Garamendi considera que es "fundamental" que haya ya un gobierno "estable, serio y moderado" que sea capaz de devolver la confianza a los inversores, especialmente, en el exterior.

Asegura que la CEOE no habla de política, pero afirma que las empresas de España son "la mula que tira del carro de la economía" y que esto es lo que hace que el país funcione.

El presidente de los empresarios dice que primero se hablaba de un gobierno de coalición de centro izquierda, después de la abstención de una serie de partidos para que el PSOE pudiera gobernar y que por último, que se diera el caso de un gobierno a la portuguesa.

En este punto, matiza que en Portugal, por ejemplo, "no se ha revertido la reforma laboral" y que es cierto que gobierna un Ejecutivo de izquierdas, pero que este no ha cambiado normas que había puesto en funcionamiento el Ejecutivo de derechas.

Garamendi no ha querido profundizar mucho en el tema político, pero a la pregunta de si Ciudadanos se podría abstener para facilitar una investidura de Pedro Sánchez, ha afirmado que el partido de Rivera ha dicho "claramente" que no va a hacerlo por lo que ve "evidente" que la formación naranja no se abstendrá.