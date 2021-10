El PP, tras el acuerdo con el PSOE: "A Vox no le tenemos que dar explicaciones, solo faltaba"

Cuca Gamarra nos desvela cómo han visto desde el seno del Partido Popular, el acuerdo para la renovación de los órganos constitucionales: "El miércoles se produce por parte de Pablo Casado un intento para buscar el acuerdo, dejando a un lado las dificultades y buscando la voluntad de la renovación de los órganos. La voluntad siempre la hemos tenido. La toma de iniciativa de Pablo Casado es la demostración de eso".

Insiste en que es la demostración de que su grupo no bloqueaba la situación: "Por parte del PP ha habido una búsqueda de un camino que nos llevara a que lo que estuviéramos en disposición de renovar se pudiera hacer cuanto antes. Eso que se decía de bloqueo no era tal porque el desbloqueo se ha producido por nuestra iniciativa, una iniciativa sincera".

Y sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial cree que antes el Gobierno debe acceder a la reforma legislativa: "Queremos llegar a ese acuerdo pero también una reforma en el sistema de elección para cumplir con los estándares de Europa. Que los jueces elijan a los jueces, queremos esa reforma legislativa. Creemos que es algo razonable y que el PSOE no debiera rechazar. La independencia del Poder Judicial tiene que estar garantizada".

"El PSOE hace un año no tenía mayoría suficiente para reformar la ley orgánica del poder judicial y la reformó. El PP lo que hace es poner al servicio de la democracia nuestro grupo parlamentario y no podemos entender que el grupo socialista no se sume. Es una reforma que no es caprichosa porque son las indicaciones que piden las instituciones europeas. No es entendible que un presidente del Gobierno no esté dispuesto a caminar en ese sentido, es no entender lo que significa conformar mayorías suficientes", añade.

Considera que hay falta de comunicación desde Moncloa con los de Génova: "A lo que España le gustaría es que el presidente del Gobierno en vez de no levantar el teléfono para hablar con el Partido Popular, lo hiciera mucho más"

Este acuerdo ha sido criticado por Vox. Asegura Gamarra que no han hablado con ellos pese a que en un futuro pueden ser pieza clave en una formación de Gobierno "A Vox no tenemos que darle explicaciones de lo que hacemos convencidos, solo faltaba. Estamos en un proceso de ampliación y crecimiento para que nuestra mayoría sea suficiente para gobernar con tranquilidad"

Y se muestra satisfecha con la decisión del Tribunal de cuentas de rechazar el aval de la Generalitat: "El Gobierno debe recapacitar de la utilización de la abogacía del estado. Aquel que malversa tiene que responder sobre sus actos. La resolución del Tribunal de Cuentas da tranquilidad"

Por último, sobre la implicación de García Albiol en los Pandora Papers: "Está dando las explicaciones oportunas y son suficientes y por tanto debe seguir al frente de sus responsabilidades".