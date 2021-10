El PSOE muestra su predisposición a tener más encuentros con el PP para la renovación de los órganos constitucionales

Héctor Gómez, portavoz del PSOE, se muestra satisfecho por la actitud del Partido Popular de tenderles la mano para desbloquear la situación de los órganos judiciales: "Bienvenida sea la rectificación del Partido Popular. El nuevo planteamiento hace que sea el PP el que deba explicar por qué ha dado ese paso al frente, un paso que es su obligación. Bolaños ha contactado con el Partido Popular para celebrar ese primer encuentro. El objetivo del PSOE es atender al conjunto de los órganos constitucionales. Esperamos continuidad para seguir avanzando en la renovación de los órganos. Es muy importante sentar las bases de una negociación amplia".

Un encuentro, el de hoy, que llega tras la ruptura de hace dos días en la que Héctor Gómez decía basta a Pablo Casado. Así lo explica: "Al PP le hemos trasladado que la oposición la que quieran pero que no trasladen un mensaje erróneo a la ciudadanía como que España está en quiebra, que es falso. Desde el propósito de construir pedimos mesura al PP y no nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras se lleva un ataque permanente al país, no ya al Gobierno. Tenemos que frenar esta hemorragia de ataques"

En cuanto a los detalles de la negociación, esto es lo que nos cuenta: "La persona que ha liderado los contactos por parte socialista es el ministro Bolaños, con la predisposición siempre de celebrar encuentros. Espero que se celebren muchos más contactos para salir de esta situación en la que llevamos instalados 1030 días. El contacto telefónico ha sido con Egea. Queremos desbloquear lo antes posible esta realidad, somos conscientes de la realidad que tenemos"

Hoy Iván Redondo ha elogiado a Yolanda Díaz. Juan Ramón Lucas le pregunta por estas declaraciones: "No he podido ver la entrevista de Iván Redondo. En cualquier caso, estamos centrados en lo que estamos centrados. Sacar adelante estos presupuestos y no distraernos en declaraciones u otros aspectos"

En cuanto a los presupuestos, se muestra optimista pero sabe que tendrán que llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios: "Soy optimista con la tramitación y aprobación de los Presupuestos. Pero hay mucho trabajo por hacer. Son muy buenos y fundamentales para la recuperación ya iniciada en este país. Estamos en la senda comprometida con la Comisión Europea. Evidentemente hay que atender a las reivindicaciones de otros grupos parlamentarios si queremos sacar adelante los presupuestos"

Además, revela que trabajan y van a presentar un decreto para regular el precio de la luz: "Una serie de medidas. Un decreto que con su entrada en vigor puede bajar un 20-25 por ciento la factura de la luz. Con garantías para evitar cortes de luz y favorecer a la ciudadanía. Son medidas de carácter coyuntural y otras de carácter estructural". "La prioridad es que la ciudadanía pague menos. España está liderando las iniciativas para contrarrestar esta tendencia al alza. El objeto real es que la ciudadanía pague menos. Si el Gobierno entiende que hay puntos a matizar, tenemos margen"

"España ha liderado en el conjunto de los 27 las propuestas para aminorar el daño de esta tendencia al alza. Hay determinadas consideraciones que de momento no entiende la Unión pero no quiere decir que no sean positivas. La UE no puede quedarse al margen porque es una realidad muy dura", finaliza.