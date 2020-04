Diario desde el hospital: "Un día tiene 24 horas y las sensaciones positivas también brotan"

En el diario de este jueves conocemos a una estudiante de enfermería, que habla de su profesión y de su lucha diaria contra el coronavirus. "Me quedaba en casa como me habían ordenado, pero tenía una tarea indispensable: divulgar información veraz a los que me rodean".

"Ser estudiante de enfermería no siempre es tarea fácil. No es una profesión valorada, siempre he tenido que luchar para que la entiendan. En el momento actual, el COVID-19 es nuestro enemigo y atrae un sinfín de noticias aterradoras. También se puede sacar algo positivo de cada momento.

Estos días he sentido mezcla de emociones, consideraba que podía aportar mi granito de arena porque se estaba cayendo nuestro sistema sanitario y no ayudaba, me quedaba en casa como me habían ordenado. Pero tenía una tarea indispensable, y esta misión es y será divulgar información veraz a los que me rodean. Ha sido un autentico campo de batalla, las fake news brotaban y yo mandaba secciones de documentos oficiales intentando negar y además he intentado calmar angustiados.

Como todo ser humano los estudiantes también tenemos miedo y angustia, pero no debemos olvidar que un día tiene 24 horas".