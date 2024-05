El monólogo de las ocho: "El capricho de Urtasun de eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia es de dudosa legalidad"

Ernest Urtasun ha decidido convertir el ministerio de Cultura en el ministerio de sus hobbies y aficiones. Da igual si a Urtasun le gustan o no lo toros, lo que no va a poder negar es que no hay en España otra disciplina que encaja tan a la perfección en la definición de Patrimonio Cultural.

Pero a Urtasun no le gustan los toros y además, su partido los Comuns, está de campaña en Cataluña, y este es un tema agradecido para la campaña.

Que es lo que ha hecho Urtasun antes de irse al salón del cómic de Barcelona… Ha suprimido el Premio Nacional de Tauromaquia de este año y ha iniciado los trámites para su anulación definitiva. Sin consenso ni concierto. Porque él lo vale y como son sus premios.

A ver, este es un pellizquito de monja, porque el premio está dotado con 30.000 euros y no tiene tampoco una tradición centenaria. Pero… es incidir otra vez en la política divisiva, situar a una parte de la población como si fuera uno retrógrados y unos reaccionarios y en definitivo meterle el dedo en el ojo a los taurinos.

Como no hay forma de legislar porque este es un gobierno parlamentariamente tullido y como estamos de campaña en Cataluña y esto de los toros siempre beneficia… aunque luego el resultado sea que por un premio que se ha retirado surgen otros cinco nuevos de otras administraciones que sí aprecia la popularidad de la fiesta.

Es que en cuanto el ministro anunció la cancelación del Premio Nacional de Cultura, el primero en piar fue Emiliano García Page, presidente de Castilla La Mancha: «Quiero anunciar que vamos a contactar con el sector taurino para crear desde CLM unos Premios de Tauromaquia. Estos premios tienen la ambición también de poder ser coordinados o compartidos con otras autonomías, puesto que pretendemos que tengan alcance nacional e internacional».

Page es el presidente de la que es probablemente la comunidad más taurina de España, con permiso de Andalucía. Donde fue a morir el Ignacio Sánchez Mejías al que lloró Lorca. Pues en la plaza de toros de Manzanares, en Ciudad Real.

«¡Eran las cinco en todos los relojes!

¡Eran las cinco en sombra de la tarde!»

No fue solo Page el que reaccionó. Inmediatamente le siguieron las comunidades del PP. Aragón, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura. En España va a ver más premios taurinos que literarios. Eso deberían agradecérselo los ganaderos y los toreros y los empresarios taurinos.

Ahora hablando en serio, el de Urtasun es un capricho de dudosa legalidad. Al menos si atendemos a la jurisprudencia creada por los caprichos de Miquel Iceta. ¿Se acuerdan del bono cultural joven? Sí, aquella forma que tenía el gobierno de darle a los jóvenes recién en edad de votar el dinero que le habían quitado a sus padres para que se lo gastaran en cómics, libros, videojuegos… Se les ocurría excluir del bono joven a los toros y apareció el Supremo para decirle que de eso nada. Y lo explicó muy claramente la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

El portavoz del PP Borja Semper ha criticado la decisión del Gobierno por el escaso aprecio por la libertad que demuestra.

Lo que defienden los presidentes de estas autonomías, todos ellos del PP, es que los relatores han bebida únicamente de una fuente, que es el gobierno central y que tan poca atención han prestado a las leyes autonómicas que ignoran incluso que Aragón no tiene ninguna porque lo que hizo fue derogar la anterior.

Esto decía Jorge Azcón, mientras que el valenciano Carlos Mazón les pide que atiendan al dato de las exhumaciones desde que él es presidente de la Generalitat

Si los ejecutivos regionales rehúsan sentarse, o las reuniones concluyen sin acuerdo, el ministro recalcó su determinación de acudir al Constitucional para que trate de tumbar sus reformas o sus derogaciones.

Y también ha reaccionado Alberto Núñez Feijóo. Le han preguntado por ello hoy después de un acto en Figueras y decía que el PP tiene muy claro tanto que el régimen de Franco fue una dictadura como que ETA fue una banda terrorista.

