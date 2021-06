El cuaderno de Chapu: “Ese inventor del autogiro del que usted me habla”

Traigo que se ha publicado que el Gobierno va a eliminar los nombres de los premios de ciencia porque uno de ellos lleva el nombre de Juan de la Cierva. Fomento, cómo fomenta- ha pedido que en aplicación de la Ley de Memoria histórica el aeropuerto de Murcia no se llame Juan de la Cierva porque era franquista.

Los egipcios borraban con cincel las imágenes de los condenados en los frisos y nosotros terminaremos diciendo “Ese inventor del autogiro del que usted me habla”. O Juan, ya sabe, tocotocotoco. Así que quizás para no mosquear y quitar el Premio de Investigación Juan de la Cierva, se quitan todos los nombres y punto de esos amigotes franquistas.

Ramón Fontseré me dijo el otro día que había que hablar con traje de artificiero, preparado por si se molestaba a alguien o caían en una ofensa que había que reparar más tarde. Últimamente, siempre hay que reparar algo. España parece un taller.

Ramón y Cajal murió en 1934 pero apuesto a que tenía un humor de perros y cuando de le decían Don Ramón respondía ‘Que me llamo Santiago’ y iba por ahí oprimiendo con el microscopio. Además dieron el Nobel de Ciencia, lo que supone sin duda un insulto para los que no recibieron. Terminaremos hablando con onomatopeyas, y nos referiremos a Juan de la tocotocot, y diciendo que le han otorgado Eso a ese. Don Santiago Ramón y Cajal, digo ‘ese’ descubrió las neuronas. Algunos en protesta se han decidido a no usarlas.