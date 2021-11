El cuaderno de Chapu: "En defensa de Georgie Dann"

Notas del 3 de noviembre, esquela de Georgie Dann, corona de flores, a los pies de la tumba del verano. Hay funeral por julio y por agosto, y por el primer baño del verano y por el amor de verano, y por el tinto de verano y todas las cosas del verano. ¿Sabes? La M-40 suena casi a noche en una playa lejana. En los periódicos aparece el careto de Georgie Dann. Es una de esas caras de cruce de mil otras caras, casi de domador de leones, con un poco de Arcadi Espada o de esas que salen en el National Geographic cuando los científicos reconstruyen los rostros de personajes históricos y te dicen: "¡Este era el rostro que tenía el rey Fenicio tal...!", o el emperador, o el faraón de la dinastía III... Todos son clavados a Georgie Dann.

Lo vi actuar en Pamplona en la Plaza de la Cruz, en un concierto con las gogos aquellas que iban con las cachas al aire y donde los viejicos arrimaban lo que les quedaba. Íbamos medio trompas, a la salida de los toros, era San Fermín claro, y a mí me pareció encontrar una civilización que estaba a punto de extinguirse. Cómo se reía la gente cool de Georgie Dann eh. Pues hoy vengo en su defensa. Representante de un tiempo ya cancelado, donde hacía calor y donde la música era un medio para divertirse. Las canciones no encerraban una reflexión necesaria sobre la violencia o sobre el trauma del cantante o una llamada sobre la salud de los océanos. Decía: "La barbacoa, la barbacoa, la barbecue..." Y ya está. Y la romería del pueblo era mejor que Copacabana.

Hoy he vuelto a escuchar la letra de "El Chiringuito". Dice: "Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina". Hoy no se podría decir, ni chicas, ni cocina, ni locas, ni mucho menos, sardina.